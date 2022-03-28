КЗОЦМ разработал технологию получения бескислородной меди

Кировский завод по обработке цветных металлов наладил выпуск продукции из бескислородной меди марки М0б, отличающейся исключительной чистотой, – с минимальным содержанием кислорода (не более 0,001%) и посторонних примесей.

В результате длительных лабораторных исследований, проведения испытаний и изготовления вспомогательных приспособлений специалистам КЗОЦМ удалось разработать технологию получения бескислородной меди, альтернативную вакуумному литью, требующему технически сложного и дорогостоящего оборудования.

Освоение данной технологии оценивается как перспективное направление для развития Кировского завода по обработке цветных металлов.

Образцы, полученные в результате изготовления пробных партий, прошли исследования и соответствуют требованиям ГОСТ 15471-2014.

Благодаря своим уникальным свойствам медь марки М0б незаменима во многих отраслях промышленности: электронике, приборостроении, металлургии, машиностроении. Бескислородная медь содержит не менее 99,97% чистой меди и обладает высокой тепло- и электропроводностью. Благодаря низкому содержанию кислорода в сплаве металл незаменим в экстремальных средах сильного разрежения, сверхвысоких или сверхнизких температур.



Оборудование, в котором установлены детали из данного сплава, работает более эффективно, меньше нагревается, что повышает его надежность и увеличивает срок службы. Из данного сплава изготавливают детали различных электронных и электрических устройств – это компоненты, которые крепятся в механизм методом сварки. Устойчивость бескислородного сплава к водородному охрупчиванию обеспечивает надежную пайку и сварку любым методом.