24 марта 2022 года состоялся визит представителей Национального исследовательского университета «МЭИ» в Техническую академию Росатома. В ходе встречи стороны договорились о совместной образовательной деятельности в области возобновляемых источников энергии, информационных технологий и кибербезопасности, подготовки ремонтного персонала АЭС. Рассмотрели возможности реализации совместных международных образовательных программ, введения прикладного бакалавриата, развития научно-технических компетенций.

В рамках обзорного тура гости ознакомились с современными средствами обучения Технической академии: аналитическим тренажером энергоблока ВВЭР-1200 и комплексом визуального прототипирования для 3D-демонстрации зданий АЭС «Пещера», уникальным полигоном и лабораториями технических средств физической защиты, посетили испытательную лабораторию, оснащенную современным оборудованием и средствами измерений.

«Для успешного взаимодействия в рамках подписанного соглашения было важно, чтобы специалисты в различных областях познакомились с возможностями друг друга и наметили «дорожную карту», которую мы собираемся подписать в ближайшие 2—3 недели. Документ определит наши конкретные шаги по ряду направлений, в частности, в рамках совместных программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров. В ходе встречи было достигнуто взаимопонимание между исполнителями этих программ. Это позволяет нам быть уверенными, что сотрудничество будет конструктивным», — сказал проректор по международным связям НИУ «МЭИ» Александр Тарасов.

По словам ректора Технической академии Росатома Юрия Селезнёва, стратегические направления сотрудничества организаций основываются, прежде всего, на потребностях отрасли в конкретном квалифицированном персонале и ориентацию Росатома на международные рынки. Сегодня формируется запрос на подготовку специалистов в области двухкомпонентной ядерной энергетики, исследовательских реакторов, плавучих и наземных атомных станций малой мощности. Повышению профессионализма работников в сфере глобальных ядерных технологий будет способствовать реализация совместных международных магистерских программ. Важным направлением является импортозамещение. не только компьютерной техники, но и всего оборудования, которое поставляется на тепловые и атомные станции.

«Развитие — это не процесс, а состояние, в котором может находиться человек, организация, страна. Созданный сегодня образовательный союз НИУ «МЭИ» и Технической академии Росатома содействует развитию не только самих организаций, но и отрасли в целом», — подвел итоги встречи Юрий Селезнёв.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021). НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Техническая академия Росатома» — организация, специализирующаяся на дополнительном профессиональном образовании, профессиональной переподготовке руководителей и специалистов атомной энергетики и промышленности, аттестации персонала.