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28 марта 2022, 15:47
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, КРЫМ
Отрасль: Строительство
Источник: ТАСС
Объем инвестиций в проект строительства горного парка в Ялте составит около 6,6 млрд рублей, сообщили журналистам в Мининформе Крыма.
Ранее сообщалось, что соглашение о строительстве парка было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.
"Сумма инвестиций составит 6,6 млрд рублей. Республика заинтересована в реализации столь интересного и глобального проекта, в котором, кроме спа-комплексов, гостиниц, будут построены спортивные объекты", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Ирины Кивико.
Уточняется, что инвестиционный проект по строительству многофункционального горно-рекреационного кластера "Горный Крым" в Ялте утвержден на заседании республиканского совета по улучшению инвестиционного климата. Планируется, что на площади в 14,5 га в границах Ялты построят станцию канатной дороги, биосферный парк, туристические и спортивные объекты, лечебно-оздоровительный и четырехзвездочный гостиничный комплекс с консольным бассейном, а также апарт-отель, спа-комплекс, рестораны и другие объекты туристическо-развлекательной инфраструктуры.
Фото: crimeatourburo.ru
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