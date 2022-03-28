Объем инвестиций в проект строительства горного парка в Ялте составит около 6,6 млрд рублей, сообщили журналистам в Мининформе Крыма.

Ранее сообщалось, что соглашение о строительстве парка было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.

"Сумма инвестиций составит 6,6 млрд рублей. Республика заинтересована в реализации столь интересного и глобального проекта, в котором, кроме спа-комплексов, гостиниц, будут построены спортивные объекты", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Ирины Кивико.

Уточняется, что инвестиционный проект по строительству многофункционального горно-рекреационного кластера "Горный Крым" в Ялте утвержден на заседании республиканского совета по улучшению инвестиционного климата. Планируется, что на площади в 14,5 га в границах Ялты построят станцию канатной дороги, биосферный парк, туристические и спортивные объекты, лечебно-оздоровительный и четырехзвездочный гостиничный комплекс с консольным бассейном, а также апарт-отель, спа-комплекс, рестораны и другие объекты туристическо-развлекательной инфраструктуры.

Фото: crimeatourburo.ru