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Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Рождения ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Рождения ООО ЭМ-КАБЕЛЬ

28 марта 2022, 15:11
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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Новости компании

На встрече с коллективом генеральный директор завода Юрий Бадьин поздравил сотрудников с 12-летием со дня основания предприятия. По традиции в этот день лучшие работники за добросовестный труд и большой вклад в развитие компании были отмечены наградами Министерства Промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», почетными грамотами ГК «Оптикэнерго», генерального директора и профсоюзной организации ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».

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Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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