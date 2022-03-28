На встрече с коллективом генеральный директор завода Юрий Бадьин поздравил сотрудников с 12-летием со дня основания предприятия. По традиции в этот день лучшие работники за добросовестный труд и большой вклад в развитие компании были отмечены наградами Министерства Промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», почетными грамотами ГК «Оптикэнерго», генерального директора и профсоюзной организации ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».