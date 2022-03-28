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Северная Осетия получит еще более 600 млн рублей на инфраструктуру инвестпроектов

Северная Осетия получит еще более 600 млн рублей на инфраструктуру инвестпроектов

28 марта 2022, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Более 600 млн рублей получит Северная Осетия на создание инженерной инфраструктуры инвестиционных проектов. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев на совещании, посвященном реализации проектов с привлечением бюджетных кредитов.

"Северная Осетия дополнительно получит 620 млн рублей из федерального бюджета в формате инфраструктурных кредитов. Средства пойдут на создание инженерной инфраструктуры инвестиционных проектов, имеющих социальную значимость", - говорится в сообщении.

Ранее из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов на 2022-2023 годы Северной Осетии уже было предусмотрено выделение 811 млн рублей. За счет этих средств планируется создать инженерную инфраструктуру четырех крупных проектов. Освоение кредитных средств начнется с середины текущего года.

Для успешной реализации уже утвержденного проекта комплекса "Аквасити" с гостиницей, многофункциональным центром развлечений, СПА и ресторанами, за счет кредитных средств намечено построить сети электроснабжения, коллектор хозяйственно-бытовой канализации, водовод и котельную.

По проекту многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Кахтисар" в селении Даргавс Пригородного района инфраструктурный кредит пойдет на строительство сетей электроснабжения, коллектора хозяйственно-бытовой канализации, водовода и котельной. Также по проекту - жилой и коммерческой застройке на набережной реки Терек в центральной части Владикавказа - предполагается строительство инженерных сетей, коллектора хозяйственно-бытовой канализации, водовода, благоустройство участка набережной и реконструкция пешеходного моста через Терек.

Жилая застройка на территории, прилегающей к северо-западной части г. Владикавказа - это проект, который реализуется в рамках мероприятий "Жилье для российской семьи". За счет средств бюджетного кредита намечено строительство инженерных сетей, коллектора хозяйственно-бытовой канализации, водовода и автомобильных дорог.

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Источник: ТАСС

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