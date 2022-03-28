28 марта 2022 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» в очно-заочной форме под председательством генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. В ходе заседания были рассмотрены вопросы об исполнении бизнес-плана и инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года. Помимо этого менеджмент «Россети Ленэнерго» доложил Совету директоров об итогах работы Общества в 2021 году.

По итогам исполнения инвестиционной программы «Россети Ленэнерго» было зафиксировано перевыполнение плановых показателей, в том числе за счет исполнения мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей, передачи заявителями имущества по договорам технологического присоединения, а также реализации мероприятий в рамках договоров компенсации нарушенного права собственности. Отмечено выполнение мероприятий по технологическому присоединению объектов социальной инфраструктуры, дошкольных общеобразовательных учреждений, школ, объектов здравоохранения.

«Россети Ленэнерго» ведет последовательную работу по развитию электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2021 году реализовано несколько крупных проектов, которые позволили сформировать запас мощности и вывести на новый уровень надежность электроснабжения Северной столицы. Только одна новая подстанция 110 кВ «Конная» обеспечила электроэнергией более 70 тысяч жителей перспективного микрорайона Юнтолово. У компании есть все необходимые ресурсы для дальнейшего эффективного решения задач в интересах потребителей», - отметил Андрей Рюмин.

На улучшение финансового результата «Россети Ленэнерго» по итогам 9 месяцев 2021 года сверх запланированного в бизнес-плане оказали влияние рост выручки по всем видам деятельности и улучшение сальдо прочих доходов и расходов. При этом долг Общества оказался ниже плана за счет роста поступлений по передаче электроэнергии при меньшем росте платежей по инвестпрограмме и дивидендам.