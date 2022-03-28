В Тульской области создали центр импортозамещения

Власти Тульской области создали на базе регионального Фонда развития промышленности Центр импортозамещения, который в условиях вводимых против России санкций поможет местным предприятиям в поиске новых поставщиков, аналогов сырья и материалов для производства. К работе по формированию каналов поставок уже подключилось более 15 партнеров из России, стран СНГ и из Китая, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В центре сформировали и ведут работу с перечнем запросов от региональных предприятий по импортозамещению оборудования, запчастей, продукции радиоэлектронной и химической промышленности. Запрос на поставки аналогов направлен в 31 торговое представительство РФ. К работе по формированию каналов поставок подключились более 15 компаний-партнеров в России, СНГ и Китае", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сформирован перечень запросов от региональных предприятий по импортозамещению оборудования, запчастей, продукции радиоэлектронной и химической промышленности.

"Практически любой продукт может быть замещен аналогом. Для этого мы сотрудничаем с региональными и федеральными производителями, Российским экспортным центром, с торговыми представительствами РФ и партнерами в различных странах", - приводит пресс-служба слова директора Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрия Пронина.

В пресс-службе добавили, что Центр импортозамещения создан по поручению губернатора Алексея Дюмина в качестве одной из мер поддержки социально-экономической стабильности в регионе.

Ранее власти Тульской области сообщили, что приступили к формированию инженерного сервисного центра с участием малых и средних предприятий, которые будут выполнять ремонт и изготавливать аналоги комплектующих для зарубежного оборудования. Предложения по импортозамещению собраны более чем от 1 тыс. предприятий региона.