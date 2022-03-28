Ремонтные работы на четырехполосном участке с 118 по 133 км в Петушинском районе стартуют 1 апреля.

На 15 километрах трассы, проходящих в том числе в границах города Петушки и деревни Липна, дорожники отфрезеруют изношенный асфальт, усилят дорожную одежду выравнивающим слоем, уложат новое покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона и укрепят обочины. На отдельных наиболее поврежденных участках будет восстановлено земляное полотно.

Помимо работы на проезжей части, специалисты обновят инфраструктуру дороги: выполнят ремонт системы водоотвода и пяти водопропускных труб, восстановят кюветы и бортовые камни. На протяжении всего участка заменят порядка 25 км металлического барьерного и 2 км перильного ограждения, установят более 350 новых дорожных знаков и 600 сигнальных столбиков, нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика. Существующие пешеходные переходы и автобусные остановки обустроят согласно нормативным требованиям, а также отремонтируют более 12 км пешеходных дорожек и тротуаров вдоль автодороги.

Дорожные работы будут выполняться последовательно на отрезках протяженностью от 1-го до 3-х км, что позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. В местах производства работ проезжую часть сузят. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.