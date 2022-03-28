 
Инвестиции (проекты)

Во Владимирской области приступают к ремонту 15-километрового участка дороги М-7 "Волга"

Во Владимирской области приступают к ремонту 15-километрового участка дороги М-7 Волга

28 марта 2022, 16:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
208

Ремонтные работы на четырехполосном участке с 118 по 133 км в Петушинском районе стартуют 1 апреля.

На 15 километрах трассы, проходящих в том числе в границах города Петушки и деревни Липна, дорожники отфрезеруют изношенный асфальт, усилят дорожную одежду выравнивающим слоем, уложат новое покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона и укрепят обочины. На отдельных наиболее поврежденных участках будет восстановлено земляное полотно.

Помимо работы на проезжей части, специалисты обновят инфраструктуру дороги: выполнят ремонт системы водоотвода и пяти водопропускных труб, восстановят кюветы и бортовые камни. На протяжении всего участка заменят порядка 25 км металлического барьерного и 2 км перильного ограждения, установят более 350 новых дорожных знаков и 600 сигнальных столбиков, нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика. Существующие пешеходные переходы и автобусные остановки обустроят согласно нормативным требованиям, а также отремонтируют более 12 км пешеходных дорожек и тротуаров вдоль автодороги.

Дорожные работы будут выполняться последовательно на отрезках протяженностью от 1-го до 3-х км, что позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. В местах производства работ проезжую часть сузят. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Росавтодор

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На федеральной трассе М-7 в Подмосковье начинается ремонт мостов и путепроводов 28.03.2022
На федеральной трассе М-7 в Подмосковье начинается ремонт мостов и путепроводов
На станции Мариинск пройдет реконструкция 28.03.2022
На станции Мариинск пройдет реконструкция
Объем инвестиций в создание горного туркластера в Ялте составит 6,6 млрд рублей 28.03.2022
Объем инвестиций в создание горного туркластера в Ялте составит 6,6 млрд рублей
Северная Осетия получит еще более 600 млн рублей на инфраструктуру инвестпроектов 28.03.2022
Северная Осетия получит еще более 600 млн рублей на инфраструктуру инвестпроектов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно