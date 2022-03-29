Компактная система энергопитания e-spool flex mini, разработанная компанией igus Inc., обеспечивает передачу электроэнергии, данных и мультимедиа без перебоев и без наличия контактного кольца. Размеры системы e-spool flex mini минимальные, но при этом миниатюрный электрогенератор обеспечивает многочисленные подключения к оборудованию на предприятиях и в офисах по всему миру. Вес системы составляет всего лишь 200 граммов – примерно столько же, сколько весит чашка сахара. Это означает, что система e-spool flex mini является одной из самых маленьких и лёгких катушек для кабелей и шлангов в мире. Она передает энергию, данные и мультимедиа в самых разных окружающих условиях без сбоев на заводах или в офисах, а также в лабораториях или стоматологических клиниках.

Пациентам в стоматологических креслах знакома картина: боры и слюноотсосы расположены на держателе рядом с креслом. Кабели не имеют направляющих и свободно свисают. В офисных помещениях и на предприятиях, где используются многочисленные проводные устройства, часто происходит перепутывание кабелей.

Разработанная компанией igus катушка для кабелей и шлангов e-spool flex mini без контактного кольца, высотой всего 169 мм, длиной 163 мм и глубиной 78 мм весит всего 200 граммов, исключительно компактна и легко интегрируется в соответствующую рабочую среду.

Система e-spool flex mini подходит для широкого диапазона кабелей и шлангов. Отличительной особенностью её конструкции является наличие спиральной направляющей, в которую потребитель вставляет часть кабеля. Направляющая затем может быть вставлена в корпус для намотки путём нескольких простых шагов, а оставшаяся длина кабеля наматывается на катушку. Кабельный соединитель выступает из боковой стороны корпуса.

Благодаря такой комбинации кабель можно наматывать и сматывать без того, чтобы соединитель начинал вращаться. Поскольку больше нет необходимости в переходнике, потребители могут использовать систему e-spool flex mini для различных кабелей и шлангов для бесперебойной передачи энергии, мультимедиа и данных.

Также возможно использование этой системы в помещениях для коворкинга. Систему e-spool flex mini можно использовать как направляющую для организации интерфейса HDMI и интернет-кабелей для ноутбуков на рабочих станциях с разными пользователями. В лабораториях, например, кабели и шланги можно легко разместить под потолком. И даже дома в комнате для досуга или в качестве зарядной станции для электровелосипеда система энергопитания обеспечивает организацию пространства и порядок в помещении.

При разработке кабельной катушки компания igus поставила цель обеспечения её максимальной гибкости и простоты и надёжности в повседневной эксплуатации – даже при выполнении более масштабных действий, таких как замена кабелей. Пользователь открывает корпус катушки, вставляет кабель или шланг диаметром от 5 до 7 мм, снова закрывает корпус и привинчивает его на место. Теперь пользователь может выдвигать кабель до трёх метров в повседневной жизни. Через каждые 15 мм активируется механизм фиксации, который снимает натяжение кабеля и поддерживает его длину постоянной. Кабель снова наматывается с помощью пружинного механизма, похожего на механизм для провода пылесоса.