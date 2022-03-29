ООО «Навастрой» получило контракт на строительство 2,5 км дороги «М4 «Дон» - поселок Отрадное» - Воронеж (ул. Урывского). Фирма стала единственным участником аукциона и получила подряд по начальной цене в 606,5 млн рублей, следует из материалов закупки. Работы должны завершиться к 1 марта 2024 года.

Новую автодорогу разделят на две полосы шириной по 3,5 м каждая. Рядом построят путепровод длиной в 83,5 м. Максимальная скорость движения по участку – 70 км/час.

Подрядчику предстоит подготовить участок к строительству, установить соответствующие опоры, обустроить ливневую канализацию, осуществить переустройство линий связи и тепловых сетей, а также обустроить освещение, лестничные сходы и организовать движение по дороге в период проведения работ.

Напомним, первые торги на поиск подрядчика для строительства дороги из Отрадного в Воронеж провалились из-за того, что ни одна фирма не подала заявку на участие в аукционе.

Добавим, что «Навастрой» получило еще несколько крупных контрактов, связанных с дорожными работами. В феврале 2021 года компания стала победителем конкурса на ремонт моста через реку Токай на участке федеральной трассы в Аннинском районе Воронежской области (территория села Архангельского). Контракт был заключен по начальной цене в 168,4 млн рублей. Работы на отрезке трассы Р-298 «Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» должны были начаться 1 марта. Закончить ремонт необходимо до 30 ноября 2023 года.

Также в начале апреля 2021 года стало известно, что воронежская фирма выполнит строительство автодороги от проспекта Патриотов в направлении микрорайона «Гардарика». За свою работу «Навастрой» получит 176,9 млн рублей. Завершить работы компания должна до 15 октября 2021 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Навастрой» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года. Гендиректором и владельцем 60% акций компании является Наири Нахатакян, оставшиеся 40% принадлежат Верануш Нахатакян. Уставный капитал – 15 млн рублей. Выручка в 2021 году составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль – 29,8 млн рублей. Отметим, что по сравнению с 2020 годом прибыль компании заметно уменьшилась. Разница составила 189,6 млн рублей. Сумма выручки в 2020-ом – 219,4 млн рублей.