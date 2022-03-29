Оборудование ЗАО "ЗЭТО" для Марченковской ВЭС

Компактный модуль открытого распределительного устройства (КМ-ОРУ-110) производства ЗАО «ЗЭТО» поставлен для ПС 110 кВ «Полевая» в Ростовской области («Россети Юг»), которая обеспечивает выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции.



Концепция модуля позволяет выполнять ОРУ–110 кВ любой конфигурации (как по стандартным, так и по индивидуальным схемам). Преимущества КМ-ОРУ-110: сокращение площади; сокращение сроков проектирования; сокращение времени монтажа; удобство обслуживания; адаптируемость; защита от воздействия окружающей среды; механическая устойчивость; сокращение затрат на эксплуатацию.

Данное решение производства ЗАО «ЗЭТО» входит в перечень первичного оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети» и рекомендовано для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

ПС 110 кВ «Полевая» была введена в строй в день энергетика, 22 декабря 2021 года, в составе четырех энергообъектов – ПС 110 кВ «Полевая», ПС 110 кВ «Горный Щит», ПС 110 кВ «Бенжереп-2» и ПС 220 кВ «Лесная». Торжественная церемония пуска прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина, а также руководителей дочерних компаний «Россети Юг», «Россети Урал», «Россети Сибирь» и «Россети Московский регион».

Марченковская ВЭС расположена на территории Зимовниковского района Ростовской области. Это первая ветроэлектростанция АО «НоваВинд» в Ростовской области.

В составе ВЭС работают 48 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Установленная мощность ветропарка -120 МВт. Плановая среднегодовая выработка энергии – более 402 млн кВт*ч. Объём инвестиций в создание ВЭС составил порядка 16 млрд рублей.

Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%. Марченковская ВЭС оснащена оборудованием, полностью произведенным на территории России.