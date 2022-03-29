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Специалисты ЗАО "ЗЭТО" провели технический семинар для МЭС Урала — филиал ПАО "Россети ФСК ЕЭС"

Специалисты ЗАО ЗЭТО провели технический семинар для МЭС Урала — филиал ПАО Россети ФСК ЕЭС

29 марта 2022, 15:44
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, РОССЕТИ ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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24 марта 2022 года состоялся технический семинар для инженерного состава и руководителей МЭС Урала — филиал ПАО «Россети ФСК ЕЭС». Специалисты ЗАО «ЗЭТО» в режиме видеоконференции детально представили оборудование нашего производства  с целью расширения дальнейшего сотрудничества.

Технические специалисты рассказали об особенностях и преимуществах элегазовых выключателей ВГТ-220 кВ и ВГТ-110 кВ, трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ — 500 кВ, трансформаторов напряжения ЗНОГ 110 кВ и 220 кВ, разъединителей наружной установки 110 – 750 кВ, ограничителей перенапряжения 110 — 500 кВ с полимерной изоляцией и 220 кВ с фарфоровой изоляцией.

В ходе дискуссии обсудили текущую ситуацию по  эксплуатации уже установленного оборудования. В результате видеоконференции стороны отметили высокую эффективность такого взаимодействия для повышения информированности.

Отметим, что филиал Магистральные электрические сети Урала — филиал ПАО «ФСК ЕЭС», работает на территории Западной Сибири, Уральского и Приволжского федеральных округов. В зону обслуживания входят 9 субъектов Российской Федерации с населением около 18,5 млн. человек. МЭС Урала отвечает за бесперебойную работу более 31,8 тыс. км линий электропередачи и 178 подстанций. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Урала и Западной Сибири с энергосистемами центральных регионов России, Средней Волги и Казахстана.

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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