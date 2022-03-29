Речь идет о работах по капитальному ремонту на отрезке км 1780+500 - км 1790+358 в Челябинской области.

По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Урал» подрядчик выполнит капитальный ремонт трех примыканий, устроит разделительную полосу с установкой барьерного ограждения и разворотную петлю с переходно-скоростными полосами, а также укрепит обочины и откосы земляного полотна. Конструкцию дорожной одежды усилят слоями из асфальтобетона и щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Для повышения прочности между ними устроят армирующую прослойку из георешетки. На объекте восстановят систему водоотвода, заменят водопропускные трубы, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Разметку нанесут холодным пластиком со стеклошариками.

Завершить капитальный ремонт планируется осенью 2023 года. Благодаря расширению до четырех полос движения пропускная способность участка увеличится в 2,5 раза.

Добавим, что сейчас в рамках реконструкции в четырехполосное исполнение переводят почти 60 км указанной трассы (км 1548+651 – км 1609) – работы рассчитаны до 2024 года. Протяженность трассы М-5 в Челябинской области – 328,2 км, из них более 80 км имеют четыре полосы движения, остальные участки – двухполосные.