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Участок трассы М-5 "Урал" в сторону Миасса расширят до четырех полос

Участок трассы М-5 Урал в сторону Миасса расширят до четырех полос

29 марта 2022, 14:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Речь идет о работах по капитальному ремонту на отрезке км 1780+500 - км 1790+358 в Челябинской области.

По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Урал» подрядчик выполнит капитальный ремонт трех примыканий, устроит разделительную полосу с установкой барьерного ограждения и разворотную петлю с переходно-скоростными полосами, а также укрепит обочины и откосы земляного полотна. Конструкцию дорожной одежды усилят слоями из асфальтобетона и щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Для повышения прочности между ними устроят армирующую прослойку из георешетки. На объекте восстановят систему водоотвода, заменят водопропускные трубы, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Разметку нанесут холодным пластиком со стеклошариками.

Завершить капитальный ремонт планируется осенью 2023 года. Благодаря расширению до четырех полос движения пропускная способность участка увеличится в 2,5 раза.

Добавим, что сейчас в рамках реконструкции в четырехполосное исполнение переводят почти 60 км указанной трассы (км 1548+651 – км 1609) – работы рассчитаны до 2024 года. Протяженность трассы М-5  в Челябинской области – 328,2 км, из них более 80 км имеют четыре полосы движения, остальные участки – двухполосные.

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Источник: Росавтодор

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