В Башкирии отремонтируют участок автодороги от Уфы до Янаула

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29 марта 2022, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Янаульском районе Башкортостана отремонтируют семь километров автомобильной дороги «Уфа – Бирск – Янаул», сообщает RosTender.info. Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан выберет подрядчика по итогам электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 6 апреля. Начальная цена контракта составляет 117 млн рублей.
Подрядчик обновит дорожную одежду, все примыкания и пересечения, а также обустроит дорогу сигнальными столбиками, барьерным ограждением, дорожными знаками и разметкой. Работы начнутся после заключения государственного контракта и завершатся к концу 2023 года.
Дорожные работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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