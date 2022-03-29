В Башкирии отремонтируют участок автодороги от Уфы до Янаула

В Янаульском районе Башкортостана отремонтируют семь километров автомобильной дороги «Уфа – Бирск – Янаул», сообщает RosTender.info. Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан выберет подрядчика по итогам электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 6 апреля. Начальная цена контракта составляет 117 млн рублей.

Подрядчик обновит дорожную одежду, все примыкания и пересечения, а также обустроит дорогу сигнальными столбиками, барьерным ограждением, дорожными знаками и разметкой. Работы начнутся после заключения государственного контракта и завершатся к концу 2023 года.

Дорожные работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

