В Белгороде построят парк аттракционов за 1,5 млрд рублей

В Белгороде в 2023 году построят парк аттракционов и развлечений. Инвестиции в проект, предусматривающий сохранение природной территории, составят около 1,5 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства Белгородской области.

"В 2023 году в Белгороде появится "Парк аттракционов и развлечений". Средства на создание нового объекта, а это порядка 1,5 млрд рублей, выделит компания "МастерФест". Она курирует социальные проекты группы компаний "Агро-Белогорье", - говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение 29 марта подписали губернатор региона Вячеслав Гладков и учредитель компании "МастерФест" Владимир Зотов. Как отметил Зотов, при благоустройстве парка планируют сохранить природную территорию. На площади в 20 га построят не менее 15 детских, семейных и экстремальных аттракционов.