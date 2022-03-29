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В Белгороде построят парк аттракционов за 1,5 млрд рублей

В Белгороде построят парк аттракционов за 1,5 млрд рублей

29 марта 2022, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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В Белгороде в 2023 году построят парк аттракционов и развлечений. Инвестиции в проект, предусматривающий сохранение природной территории, составят около 1,5 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства Белгородской области.

"В 2023 году в Белгороде появится "Парк аттракционов и развлечений". Средства на создание нового объекта, а это порядка 1,5 млрд рублей, выделит компания "МастерФест". Она курирует социальные проекты группы компаний "Агро-Белогорье", - говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение 29 марта подписали губернатор региона Вячеслав Гладков и учредитель компании "МастерФест" Владимир Зотов. Как отметил Зотов, при благоустройстве парка планируют сохранить природную территорию. На площади в 20 га построят не менее 15 детских, семейных и экстремальных аттракционов.

"Мы хотим сохранить эту территорию со всеми деревьями. Дополнительно обсудим в рамках дорожной карты создание парка отдыха с кафе, отелями, рекреационными зонами и парковкой на 500 машиномест", - цитирует пресс-служба Зотова.

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Источник: ТАСС

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