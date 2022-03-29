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Ветроэнергетика продолжает двигаться к доминирующей доле производства электроэнергии в Швеции

Ветроэнергетика продолжает двигаться к доминирующей доле производства электроэнергии в Швеции

29 марта 2022, 12:48
Рубрика: За рубежом
Метки: ШВЕЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По данным анализа, проведенного Шведским энергетическим агентством, ожидается, что доля ветровой генерации в суммарном производстве электроэнергии в Швеции вырастет примерно на 70% к 2024 г. по сравнению с уровнем прошлого года − с 27,4 ТВт*ч до 46,9 ТВт*ч, что обусловлено прогнозируемым значительным увеличением ее установленной мощности в течение следующих двух лет.

В настоящее время в Швеции наибольшая доля выработки электроэнергии приходится на гидроэнергетику, за которой следует атомная энергетика, а ветровая энергетика находится на третьем месте. При этом гидроэнергетика и атомная энергетика останутся крупнейшими производителями электроэнергии в Швеции с устойчивыми показателями выработки электроэнергии в период до 2024 г., которые составят 66 ТВт*ч и 52 ТВт*ч соответственно.

Предполагается, что к 2024 г. выработка ветровой генерации по-прежнему будет отставать от атомной, но уже всего на несколько ТВт*ч, а к середине 2020-х годов превзойдет выработку атомной генерации. В долгосрочной перспективе, когда Швеция значительно увеличит мощность шельфовой ветровой генерации, ветровая энергетика будет играть доминирующую роль в производстве электроэнергии в Швеции.

Правительство Швеции начало поиск новых акваторий, пригодных для строительства шельфовой ветровой генерации, чтобы поддержать недавно разработанный национальный план по доведению годовой выработки шельфовой ветровой генерации до 120 ТВт*ч. По поручению правительства Шведское энергетическое агентство в сотрудничестве с другими заинтересованными организациями будет осуществлять отбор перспективных для размещения ветровой генерации акваторий. В настоящее время уже отобраны районы в Ботническом заливе, Балтийском и Северном морях, подходящие для размещения шельфовых ветровых электростанций с совокупной выработкой 20-30 ТВт*ч электроэнергии в год. По сообщению правительства, на основе документации, предоставленной Шведским энергетическим агентством, Шведская морская администрация (Swedish Maritime Administration) должна внести изменения в планы развития шельфовой зоны (marine plans).

Далее Шведское энергетическое агентство совместно с другими заинтересованными организациями начнет процесс определения подходящих районов для строительства дополнительных ветровых мощностей совокупной производительностью 90 ТВт*ч электроэнергии в год. Соответствующие предложения Шведская морская администрация должна представить правительству не позднее декабря 2024 г.

В настоящее время объем годового потребления электроэнергии в Швеции составляет примерно 140 ТВт*ч. В ближайшие годы ожидается резкий рост потребления электроэнергии в стране в результате электрификации промышленности и транспорта и постепенного отказа от ископаемого топлива.

Информационно-аналитический ресурс Energy Central

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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