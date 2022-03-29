Энергетики Мирнинского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) ведут капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Л-102 «Мирный – Городская».

Эта линия электропередачи в деревянном исполнении идет от подстанции «Мирный» до подстанции «Городская» в г. Ленске. По ней осуществляется электроснабжение населенных пунктов Заря, Мирнинского района и села Северная Нюя, Дорожный Ленского района.

С 21 марта 2022 года бригада Мирнинского РЭС начала работы по замене 20 П-образных опор и перетяжке провода. По состоянию на 28 марта заменено 10 опор. Ремонтные работы будут завершены 4 апреля 2022 года.