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ГУП РК "Крымэнерго" электрифицировало социальные объекты в Кировском районе

ГУП РК Крымэнерго электрифицировало социальные объекты в Кировском районе

29 марта 2022, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в течение отопительного сезона 2021-2022 годов подключили к электроснабжению медицинские учреждения и дом культуры в Кировском районе и реконструировали распределительные сети 0,4-6-10 кВ.

В период с 1 ноября 2021 года по настоящее время работниками ГУП РК «Крымэнерго» были проведены работы по обеспечению электроэнергией модульных пунктов ГБУЗ РК «КРЦ медицины катастроф и скорой медицинской помощи» в с. Золотое Поле и г. Старый Крым Кировского района. Подключение осуществлялось в рамках договоров о технологическом присоединении. Кроме того, энергетики обеспечили мощностью дом культуры в с. Васильковом.

Отметим, что за период отопительного сезона на территории Кировского района сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» отремонтировали 28 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, установили 67 опор, заменили 11 км проводов, расчистили более 15 км трасс ВЛ. Кроме того, энергетики выполнили капитальный ремонт 23 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Эти мероприятия направлены на повышение качества энергоснабжения абонентов энергопредприятия.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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