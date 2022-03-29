Для общественного обсуждения опубликован проект приказа Минстроя России об утверждении новых требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и порядка определения её класса для многоквартирных домов. Документом исключается необходимость подтверждения нормируемых энергетических показателей с использованием инструментально-расчетных методов.

Утверждаемые требования актуальны для зданий, строений и сооружений, оборудованных теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и устройствами для использования природного газа.

Они обязательны для соблюдения застройщиками и собственниками зданий, строений, сооружений и помещений в многоквартирных домах. Застройщик обеспечивает соответствие здания требованиям энергетической эффективности при его вводе в эксплуатацию, а собственники уже после. При этом в течение 5 лет застройщик обеспечивает соответствие здания показателям, характеризующих удельную величину расхода энергетических ресурсов.

«Опубликованный документ разработан с целью устранения формальных противоречий между разными актами, а также призван унифицировать регулирование «зеленого» строительства в России», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Также актуализированный документ устанавливает правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов и требования к их соответствующей маркировке на фасаде.

В документе определено, что класс энергетической эффективности определяется исходя из проектного значения показателя для многоквартирного дома или сравнения (определения величины отклонения) его фактического значения при эксплуатации, характеризующего удельную величину расхода энергетических ресурсов, а также нормативного значения показателя, показывающую удельную величину расхода энергетических ресурсов.

Класс энергетической эффективности многоквартирного определяется органом государственного строительного надзора и подтверждается не чаще одного раза в год. Он включается в энергетический паспорт дома и не присваивается в случае отсутствия общедомовых приборов учета.

Обозначение класса энергетической эффективности многоквартирного дома осуществляется латинскими буквами по шкале от А++ до G по величине отклонения показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 11 апреля.