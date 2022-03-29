 
Цифровая революция

"Россети ФСК ЕЭС" ввела в работу современную микропроцессорную защиту на трех подстанциях Средней Волги

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала систему релейной защиты и противоаварийной автоматики на энергообъектах Пензенской области, Чувашской Республики и Республики Марий Эл. В результате улучшен контроль за элементами электроэнергетической системы регионов, обеспечена возможность более оперативного реагирования на возникновение нештатных ситуаций, повышена надежность электроснабжения потребителей среднего Поволжья. Инвестиции в проект составили 57 млн рублей.

Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) при повреждении элемента или участка сети предотвращают развитие нештатной ситуации, снижая вероятность возникновения системной аварии.

Микропроцессорные защиты установлены на подстанциях 220-500 кВ «Пенза-2», «Абашево», «Дубники», участвующих в электроснабжении потребителей Пензенской области, Чебоксарского района Чувашии, восточной части республики Марий Эл с населением более 1,5 млн человек. Также объекты обеспечивают электроэнергией промышленных предприятий, включая компрессорные станции трубопроводной системы «Газпрома».

На подстанциях для передачи сигналов противоаварийной автоматики и релейной защиты установлена российская высокочастотная аппаратура на микропроцессорной элементной базе. Среди преимуществ нового оборудования – быстродействие, компактность и наличие функции самодиагностики, которая позволяет получать оперативную информацию и о состоянии самих защитных устройств. Срок их службы вдвое превышает аналогичный показатель предыдущих моделей на микроэлектронной основе и составляет 25 лет.

Мощность подстанции «Пенза-2» составляет 751 МВА. От ее бесперебойной работы зависит электроснабжение потребителей Пензенской области, включая крупные промышленные предприятия – завод Тяжпромарматура». Также объект обеспечивает транзит электроэнергии по линии 500 кВ «Тамбов – Пенза» между энергосистемами Центра и Волги. Мощность подстанций 220 кВ «Абашево» и «Дубники» составляет 315 МВА. Объекты обеспечивают электроснабжение потребителей северных районов республики Чувашия, восточную часть Марий Эл, включая инфраструктурные объекты «Газпрома».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Минцифры создаст новую систему электронного документооборота ГосЭДО 29.03.2022
Минцифры создаст новую систему электронного документооборота ГосЭДО
В воронежском индустриальном парке построят модульный центр обработки данных 28.03.2022
В воронежском индустриальном парке построят модульный центр обработки данных
В Иркутской области в 2022 году запустят крупный центр обработки данных 28.03.2022
В Иркутской области в 2022 году запустят крупный центр обработки данных
АО 25.03.2022
АО "Промышленные инновации" внедряет программных роботов в ПАО "РусГидро"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно