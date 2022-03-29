«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала систему релейной защиты и противоаварийной автоматики на энергообъектах Пензенской области, Чувашской Республики и Республики Марий Эл. В результате улучшен контроль за элементами электроэнергетической системы регионов, обеспечена возможность более оперативного реагирования на возникновение нештатных ситуаций, повышена надежность электроснабжения потребителей среднего Поволжья. Инвестиции в проект составили 57 млн рублей.



Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) при повреждении элемента или участка сети предотвращают развитие нештатной ситуации, снижая вероятность возникновения системной аварии.



Микропроцессорные защиты установлены на подстанциях 220-500 кВ «Пенза-2», «Абашево», «Дубники», участвующих в электроснабжении потребителей Пензенской области, Чебоксарского района Чувашии, восточной части республики Марий Эл с населением более 1,5 млн человек. Также объекты обеспечивают электроэнергией промышленных предприятий, включая компрессорные станции трубопроводной системы «Газпрома».



На подстанциях для передачи сигналов противоаварийной автоматики и релейной защиты установлена российская высокочастотная аппаратура на микропроцессорной элементной базе. Среди преимуществ нового оборудования – быстродействие, компактность и наличие функции самодиагностики, которая позволяет получать оперативную информацию и о состоянии самих защитных устройств. Срок их службы вдвое превышает аналогичный показатель предыдущих моделей на микроэлектронной основе и составляет 25 лет.



Мощность подстанции «Пенза-2» составляет 751 МВА. От ее бесперебойной работы зависит электроснабжение потребителей Пензенской области, включая крупные промышленные предприятия – завод Тяжпромарматура». Также объект обеспечивает транзит электроэнергии по линии 500 кВ «Тамбов – Пенза» между энергосистемами Центра и Волги. Мощность подстанций 220 кВ «Абашево» и «Дубники» составляет 315 МВА. Объекты обеспечивают электроснабжение потребителей северных районов республики Чувашия, восточную часть Марий Эл, включая инфраструктурные объекты «Газпрома».