АО "Мособлэнерго" построило подстанцию в деревне Корпуса

АО «Мособлэнерго» построило трансформаторную подстанцию в деревне Корпуса Лосино-Петровского городского округа. Работы выполнялись Щелковским филиалом компании по программе повышения надежности электроснабжения потребителей, реализующейся под контролем Министерства энергетики Московской области. Также в рамках программы работники предприятия заменили на новые 8 изношенных опор ЛЭП в Щелкове. Проведение работ улучшило качество электроснабжения порядка 1000 абонентов.

В текущем году для повышения надежности электроснабжения потребителей Щелковским филиалом АО «Мособлэнерго» также запланированы следующие мероприятия: замена 2 км проводов линий электропередачи, строительство 2 и капремонт 3 трансформаторных подстанций. Работы по обновлению электросетевого хозяйства будут проведены в городе Щелково и посёлке Загорянский.

Реализация ежегодной программы повышения надежности электроснабжения силами АО «Мособлэнерго» выполняются на проблемных территориях в 21 округе Подмосковья. Среди них Раменский, Домодедовский, Ступинский, Пушкинский, Щелковский, Чеховский, Егорьевский, Красногорский, Истринский, Орехово-Зуевский, Люберецкий, Ленинский, Одинцовский, Солнечногорский, Клинский, Электрогорский, Зарайский, Каширский, Воскресенский, Дубненский и Мытищинский.