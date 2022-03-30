В здании исторического парка «Россия – моя история» в Пятигорске прошел форум «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций». Целью мероприятия является выработка практического подхода по адаптации экономик субъектов Северного Кавказа и дальнейшему социально-экономическому развитию регионов в изменившихся экономических условиях.

В мероприятии приняли участие Министр экономического развития России Максим Решетников (в формате ВКС), полномочный представитель Президента России по СКФО Юрий Чайка, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных (в формате ВКС), главы и руководители органов исполнительной власти субъектов СКФО, представители институтов развития, финансово-кредитных организаций и бизнес сообщества.

С приветственным словом к участникам форума обратился Алексей Беспрозванных:

Этот форум и проходящие в его рамках отраслевые встречи с бизнес- сообществом имеют большое значение в текущих реалиях. Уверен, что мероприятие внесет свой вклад в решение многих государственных задач поддержки и развития отечественных предприятий на территории СКФО, позволит обменяться опытом и послужит укреплению конкурентоспособности российских производителей.

Он также напомнил участникам, что 25 марта под председательством министра Дениса Мантурова было проведено совместное заседание Координационного совета по промышленности и рабочей группы Государственного совета по промышленности с участием представителей всех регионов России, на котором подробно обсуждены подходы по стабилизации экономики и промышленности в условиях повышенного санкционного давления.

В рамках сформированного Правительством РФ антикризисного плана Минпромторгом разработаны финансовые меры поддержки бизнеса и промышленности. Обеспечена дополнительная капитализация Фонда развития промышленности на 20 млрд рублей для повышения доступности льготных заёмных средств в связи с повышенной ключевой ставкой. Также разработан механизм поддержки банков для выдачи льготных оборотных кредитов системообразующим организациям и их дочерним и зависимым обществам по ставке 11 %. Выделенные на эти цели 40 млрд рублей позволят поддержать портфель проектов в общем объеме порядка 400 млрд рублей. Возобновлен механизм СПИК 1.0 с пролонгацией сроков по уже заключённым контрактам с 10 до 12 лет,

- отметил заместитель Министра Алексей Беспрозванных.

Минпромторг России в своей работе уделяет особое внимание поддержке Северного Кавказа, как приоритетной геостратегической территории. За прошедший год объем субсидий Минпромторга округу составил порядка 800 млн рублей, что на 22 % выше, чем в 2020 году.

Представитель Минпромторга России выступил в рамках отраслевой встречи федеральных органов исполнительной власти с бизнес-сообществом округа «Поддержка отраслей промышленности СКФО в условиях санкций».

Участникам совещания рассказали о мерах государственной поддержки для субъектов СКФО. В том числе, о таком действенном механизме, как Единая региональная субсидия.

По итогам конкурсного отбора в текущем году планируется выделить более 500 млн рублей регионам СКФО, которые будут направлены на поддержку региональных фондов развития промышленности. При этом хочу отметить, что для Кавказа действуют повышающие коэффициенты при отборе, а с учетом пропорции 30% на 70% по линии совместных займов от ФРП можно дополнительно привлечь еще около 1,2 млрд рублей. Дополнительная поддержка оказывается самими субъектами СКФО в рамках региональных фондов развития промышленности, созданных во всех 7 регионах,

- рассказал представитель Минпромторга России.

В настоящий момент трансформируется механизм поддержки экспорта. Для поддержки импорта продукции Минпромторгом России предлагается обнуление ввозных таможенных пошлин для отдельных групп товаров; утверждение перечня приоритетных для импорта товаров и ряд других мер государственной поддержки.

В ходе совещания регионам Северного Кавказа настоятельно рекомендовали пользоваться федеральными мерами государственной поддержки в целях развития промышленного потенциала в регионах и поддержания отраслей промышленности в условиях санкций.