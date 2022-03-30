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На ремонт 26-ти километров автодороги А-393 выделили 1,1 млрд

На ремонт 26-ти километров автодороги А-393 выделили 1,1 млрд

30 марта 2022, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Участок автомобильной дороги А-393 «Южно-Сахалинск – Оха» отремонтируют в Сахалинской области, сообщает RosTender.info. Подрядчика выберут по итогам открытого конкурса в электронной форме. Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе принимает заявки до 15 апреля.

Согласно проектной документации, дорожная одежда находится в неудовлетворительном состоянии. Также необходимо восстановить покрытие, обочины и укрепление водоотводных канав, установить новые сигнальные столбики и барьерное ограждение, поставить дорожные знаки и нанести разметку.

Дорожные работы начнутся после заключения государственного контракта и завершатся к концу июня 2023 года. С подрядчиком заключат контракт на 1,1 млрд рублей из федерального бюджета.
 

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Источник: Ростендер

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