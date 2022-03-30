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Определен подрядчик по строительству ледовой арены в Орехово-Зуево за 665 млн рублей

Определен подрядчик по строительству ледовой арены в Орехово-Зуево за 665 млн рублей

30 марта 2022, 17:59
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: vmo24.ru

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Управление капитального строительство Орехово-Зуево заключило контракт на возведение в горокруге физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. Подрядчиком выступит ООО «Фортэкс». Как ранее выяснило издание «Вести Подмосковья», стоимость строительства объекта составит 665 млн рублей – деньги будут выделены из бюджета. Об этом рассказала пресс-служба правительства Московской области.

Все работы планируется завершить уже в 2023 году, тогда же комплекс начнет принимать спортсменов. В двухэтажном здании оборудуют ледовую арену, буфет, кассы, тренировочный зал с зоной отдыха, раздевалки, душевые с сауной, медпункт, прокат и помещение для заточки коньков, административный и технический блоки. На территории спорткомплекса появятся зеленые зоны и парковка на 55 автомобилей.

Ранее стало известно, что на текущий год запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Волоколамске. Там тоже расположится ледовая арена со зрительскими трибунами, тренерские, душевые и другие помещения. Территория вокруг объекта будет озеленена и благоустроена.

Фото: voms.ru

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Источник: vmo24.ru

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