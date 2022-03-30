В ходе межрегионального онлайн-марафона, организованного ИД «Коммерсантъ», АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») анонсировало вывод на рынок нового цифрового продукта для энергетики и ЖКХ.

Алексей Голубев, генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в РИР) в ходе своего выступления отметил, что компания готовится к выводу на рынок продукта «Цифровое теплоснабжение». По его словам, сейчас идет финальная доработка базовых программных модулей. В скором времени компания сможет представить его потенциальным клиентам.

Онлайн-марафон проходил в течение двух дней в 7 российских городах. Мероприятие состояло из серии конференций, объединенных темой «Умные города» и «умные регионы»: территории роста». В рамках онлайн-марафона участники познакомились с лучшими практиками внедрения цифровых решений, обсудили с экспертами, как распространить накопленный опыт на другие города и регионы.

Выступая в московской сессии, спикер РИР поделился практическим опытом реализации подобных проектов и представил собственный портфель продуктов для реализации комплексной трансформации территорий. «РИР уже давно ведет свою деятельность во многих городах и обеспечивает их жизнедеятельность. Мы разрабатываем и развиваем решения как самостоятельно, так и в партнерстве с другими участниками рынка. Они предназначены для городского и регионального управления, ЖКХ, транспортной сферы, промышленности и других секторов экономики. В каждом из них мы видим смысл и делаем так, чтобы наступила та самая «смартизация», а наш цифровой продукт стал еще более умным, более дружелюбным для человека и позволял экономить ресурсы и время», – отметил он.

«Мы, как цифровая компания, придерживаемая трех главных принципов. Принцип коммуникации – мы стараемся выстроить связи между всеми, кто вовлечен в процесс. Второй – принцип интеграции. Мы максимально используем имеющиеся ресурсы и стараемся встроиться в существующий цифровой ландшафт. Третий – принцип кооперации. Мы делимся данными с городскими службами, которым они необходимы. Именно это в нашем понимании комплексная цифровая трансформация территории, благодаря которой появляется новый уровень взаимодействия между городскими сообществами и новое качество жизни», – сказал Алексей Голубев.

Также спикер отдельно остановился на вопросах стандартизации решений в сфере «Умного города». Он позитивно выделил соответствующую работу Минстроя России, отметив, что «все должны понимать единые правила, по которым нужно развивать свои системы».

Городами-участниками онлайн-марафона стали Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Краснодар и Пермь. Участие в марафоне приняли несколько тысяч человек: представители федеральных и региональных органов власти, операторы сотовой связи, энергосбытовые предприятия, сервисные и управляющие компании, девелоперы и застройщики, проектировщики зданий, инженерные компании, системные интеграторы, инвестиционные компании, производители и дистрибьюторы IT-решений, профильные ассоциации, представители СМИ.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения»