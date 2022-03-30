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Увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе является ключевым фактором развития энергетики Молдовы

Увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе является ключевым фактором развития энергетики Молдовы

30 марта 2022, 14:00
Рубрика: За рубежом
Метки: МОЛДОВА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет и дорожную карту по обеспечению интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему Республики Молдова. Дорожная карта была запущена для оказания поддержки молдавским политикам на всех уровнях для достижения поставленных энергетических целей и разработке концепции чистой, безопасной и современной системы электроснабжения в Молдове.

В подготовленной МЭА дорожной карте рассматриваются конкретные шаги, которые правительство может предпринять для улучшения функционирования энергетической системы и содействия инвестициям в использование ВИЭ. Это также повлечет за собой устранение барьеров для создания и развертывания гибких рынков электроэнергии с усиленной региональной координацией.

Электроэнергетическая система Молдовы характеризуется сильной зависимостью от импорта электроэнергии, который обеспечивал 69% спроса в 2020 г. На долю ВИЭ-генерации приходится чуть более 12% внутреннего производства электроэнергии, хотя имеется возможность использования более 27 ГВт потенциальных мощностей ВИЭ-генерации (ветровой, солнечной, генерации на биомассе и гидрогенерации). Развитие ВИЭ-генерации поможет Молдове в реализации национальной энергетической стратегии и повысит энергетическую безопасность страны, а также принесет значительные социально-экономические и экологические выгоды.

Поощряя инвестиции в использование ВИЭ, Молдова могла бы снизить свою зависимость от импорта природного газа, максимально увеличив потребление внутренних энергоресурсов. Другие преимущества развития энергетики на базе ВИЭ включают уменьшение проблем со здоровьем, связанных с загрязнением воздуха, и создание экологически чистых рабочих мест, особенно в сельскохозяйственных районах страны.

Информационно-аналитический ресурс SEi

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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