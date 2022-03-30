В селе Аргаяш Челябинской области постоят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает RosTender.info. Согласно проектной документации, четырехэтажное здание построят в районе сквера на улице Ленина. Проектом предусмотрен бассейн размером 25x8,5 м и зал для спортивных развлечений и инструктажа. Трибуны для зрителей рассчитаны на 30 человек.

Подрядчик для строительства определится по итогам конкурса. Администрация Аргаяшского района принимает заявки до 20 апреля. Муниципальный контракт заключат почти на 289 млн рублей. Комплекс построят до конца октября 2023 года.