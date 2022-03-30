Премьера. По следам "Герды". Эпизод III.
Камышмаш. Воплотить чертежи в жизнь. Город Камышин. НПП "Герда"
30 марта 2022, 10:23
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В селе Аргаяш Челябинской области постоят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает RosTender.info. Согласно проектной документации, четырехэтажное здание построят в районе сквера на улице Ленина. Проектом предусмотрен бассейн размером 25x8,5 м и зал для спортивных развлечений и инструктажа. Трибуны для зрителей рассчитаны на 30 человек.
Подрядчик для строительства определится по итогам конкурса. Администрация Аргаяшского района принимает заявки до 20 апреля. Муниципальный контракт заключат почти на 289 млн рублей. Комплекс построят до конца октября 2023 года.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter