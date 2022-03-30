Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены контракта. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Правило распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.

Ранее размер аванса по госконтрактам в основном ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. Повышение размера авансирования даст предпринимателям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее преодолеть экономические сложности.

Постановление также уточняет условия применения казначейского сопровождения при уплате авансовых платежей по госконтрактам. Такая процедура применяется, когда необходим дополнительный контроль за бюджетными средствами. По новым правилам, выплаты авансовых платежей в размере от 50 до 90% будут проводиться с казначейским сопровождением, а авансовые платежи до 50% будут от него освобождены, то есть деньги будут сразу поступать на банковские счета организаций. Это ускорит проведение платежей по заключаемым контрактам, позволит бизнесу отказаться от промежуточных кредитов и не отвлекать из оборота собственные средства.

Этот и другие вопросы обсуждались 30 марта на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Рассчитываем, что все принятые меры помогут поддержать спрос и дадут бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы», – отметил Михаил Мишустин.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 сентября 2014 года №999.