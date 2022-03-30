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30 марта 2022, 17:23
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1, CASE IN, НАДЕЖНАЯ СМЕНА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Мероприятие проходило онлайн на платформе организаторов Чемпионата — Фонда «Надежная смена».
Тема X-го Международного инженерного чемпионата «CASE IN» студенческой лиги направления «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ФСК ЕЭС» - «Индустрия 4.0: новые технологии для электросетевой компании».
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.
Индустрия 4.0 произвела революцию в моделях функционирования и развития различных сфер деятельности, приведя к крупным технологическим разработкам в нескольких секторах, включая электроэнергетику. Создание безопасной инфраструктуры будущего имеет важное значение для достижения устойчивого развития и обеспечения энергоэффективного потребления энергии в условиях энергетического перехода.
Технологии Индустрии 4.0 позволят повысить надежность, качество, доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, сформировать новую инфраструктуру для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии между субъектами электроэнергетики, развивать конкурентные рынки сопутствующих услуг и создавать новые ценности для компании и ее клиентов.
Участникам, как будущим работникам электроэнергетической отрасли, предлагается внести свой вклад в развитие процессов компании в новой парадигме влияния технологий Индустрии 4.0 для устойчивого развития электросетевого комплекса и разработать программу инновационного развития компании до 2030 года.
Эксперты от НИК D1 РНК СИГРЭ отборочных этапов чемпионата по направлению «Электроэнергетика»:
В качестве наставника команды принял участие Марсель Шарифьянович Гарифуллин, д.т.н., профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ» (Казань).
4 марта 2022 года на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) прошел отборочный этап чемпионата. Студенческие решения оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошла Светлана Петровна Высогорец. Студентам – участникам чемпионата, как будущим работникам отрасли, было предложено внести вклад в развитие процессов компании ПАО «Россети» в новой парадигме влияния технологий Индустрии 4.0 для устойчивого развития электросетевого комплекса и разработать программу инновационного развития компании до 2030 года. Решения кейса «Индустрия 4.0: новые технологии для электросетевой компании» предложили 7 команд СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
Две студенческие команды ETU 2 и ETU 4 Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» прошли в полуфинал X Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика».
В состав команды ETU 2 вошли студенты 3 курса факультета электротехники и автоматики (ФЭА) Андрей Белкин и Полина Шамова, студентка 1 курса Института инновационного проектирования и технологического предпринимательства (ИНПРОТЕХ) Мария Александровна и студентка 2 курса ИНПРОТЕХ Анастасия Корнилова.
Команду ETU 4 составили студентка 4 курса ФЭА Екатерина Фролова, студентка 1 курса ИНПРОТЕХ Дарья Кузьмина и аспирант кафедры менеджмента и систем качества Кирилл Хорев.
10, 11 марта 2022 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», в котором в качестве эксперта приняла участие компания «Изолятор». Членами экспертной комиссии выступили Александр Славинский и Владимир Устинов
В отборочном этапе приняли участие студенты энергетических факультетов, которые по правилам Чемпионата объединились в 25 команд, большая часть представители НИУ “МЭИ” (Green Generation, Молния, ПИЛА, Asgard energetics, Четвертая фаза, GreenTeam, Maxwell's team, Sigma delta, Flash, Потенциал и другие), команда Dead Trigger, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)
Участникам предстояло принять участие в решении задачи размещения и оптимизации работы резервов активной мощности энергоблоков электростанций ЕЭС России и применить для решения этой задачи современные цифровые технологии Индустрии 4.0.
По итогам отборочного этапа чемпионата победили следующие команд:
1 поток 10 марта 2022 года первое место заняла команда Green Generation, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
2 место команда -2+2, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
2 место команда -Flash, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
2 поток 11 марта 2022 года первое место заняла команда - ЗА|POZITIV, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
2 место команда -МОЛНИЯ, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
2 место команда -ПИЛА, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
10 марта 2022 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (Санкт-Петербург), в котором в качестве эксперта принял участие Сергей Михайлович Дудкин.
Решения кейса «Индустрия 4.0: новые технологии для электросетевой компании» предложили 7 команд СПбПУ Петра Великого и 1 команда Псковского государственного университета.
15 марта 2022 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе ФГБОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург), в котором в качестве эксперта приняла участие Ирина Васильевна Давиденко.
16 марта 2022 года на базе Казанского государственного энергетического университета прошел отборочный этап X Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», в котором Марсель Шарифьянович Гарифуллин участвовал в качестве наставника команды «ЭСиС-21». Команда заняла второе место и, соответственно, прошла в полуфинал.
25 марта 2022 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе Филиал МЭИ в г. Волжском, в котором в качестве эксперта принял участие Владимир Устинов. Решения кейса «Индустрия 4.0: новые технологии для электросетевой компании» предложили 13 команд.
Команды, занявшие 1 и 2 места, примут участие в полуфинале чемпионата «CASE-IN» среди команд по федеральным округам, который состоится в апреле 2022 г.
Финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» планируется провести в мае в Москве. В нем встретятся команды-лидеры вузов России и стран СНГ по каждому направлению. Победители получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру вузов — партнеров чемпионата, а также смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли.
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