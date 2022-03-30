Мероприятие проходило онлайн на платформе организаторов Чемпионата — Фонда «Надежная смена».

Тема X-го Международного инженерного чемпионата «CASE IN» студенческой лиги направления «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ФСК ЕЭС» - «Индустрия 4.0: новые технологии для электросетевой компании».

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Цель чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы.

Индустрия 4.0 произвела революцию в моделях функционирования и развития различных сфер деятельности, приведя к крупным технологическим разработкам в нескольких секторах, включая электроэнергетику. Создание безопасной инфраструктуры будущего имеет важное значение для достижения устойчивого развития и обеспечения энергоэффективного потребления энергии в условиях энергетического перехода.

Технологии Индустрии 4.0 позволят повысить надежность, качество, доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, сформировать новую инфраструктуру для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии между субъектами электроэнергетики, развивать конкурентные рынки сопутствующих услуг и создавать новые ценности для компании и ее клиентов.

Участникам, как будущим работникам электроэнергетической отрасли, предлагается внести свой вклад в развитие процессов компании в новой парадигме влияния технологий Индустрии 4.0 для устойчивого развития электросетевого комплекса и разработать программу инновационного развития компании до 2030 года.

Эксперты от НИК D1 РНК СИГРЭ отборочных этапов чемпионата по направлению «Электроэнергетика»:

Славинский Александр Зиновьевич, д.т.н., руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», заведующий кафедрой физики и технологии электротехнических материалов и компонентов ИЭТЭ НИУ «МЭИ». Давиденко Ирина Васильевна, д.т.н,, профессор ФГБОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента Б.Н. Ельцина». Дудкин Сергей Михайлович, к.т.н., доцент кафедры ТВН ЭиКТ института Энергетики ФГБОУ ВО «СПбПУ Петра Великого. Устинов Владимир Николаевич, директор Московского отделения завода «Изолятор». Высогорец Светлана Петровна, к.т.н., директор по стратегическому развитию ООО «ТермоЭлектрика» Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).

В качестве наставника команды принял участие Марсель Шарифьянович Гарифуллин, д.т.н., профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ» (Казань).

4 марта 2022 года на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) прошел отборочный этап чемпионата. Студенческие решения оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошла Светлана Петровна Высогорец. Студентам – участникам чемпионата, как будущим работникам отрасли, было предложено внести вклад в развитие процессов компании ПАО «Россети» в новой парадигме влияния технологий Индустрии 4.0 для устойчивого развития электросетевого комплекса и разработать программу инновационного развития компании до 2030 года. Решения кейса «Индустрия 4.0: новые технологии для электросетевой компании» предложили 7 команд СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.

Две студенческие команды ETU 2 и ETU 4 Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» прошли в полуфинал X Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика».

В состав команды ETU 2 вошли студенты 3 курса факультета электротехники и автоматики (ФЭА) Андрей Белкин и Полина Шамова, студентка 1 курса Института инновационного проектирования и технологического предпринимательства (ИНПРОТЕХ) Мария Александровна и студентка 2 курса ИНПРОТЕХ Анастасия Корнилова.

Команду ETU 4 составили студентка 4 курса ФЭА Екатерина Фролова, студентка 1 курса ИНПРОТЕХ Дарья Кузьмина и аспирант кафедры менеджмента и систем качества Кирилл Хорев.

10, 11 марта 2022 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», в котором в качестве эксперта приняла участие компания «Изолятор». Членами экспертной комиссии выступили Александр Славинский и Владимир Устинов

В отборочном этапе приняли участие студенты энергетических факультетов, которые по правилам Чемпионата объединились в 25 команд, большая часть представители НИУ “МЭИ” (Green Generation, Молния, ПИЛА, Asgard energetics, Четвертая фаза, GreenTeam, Maxwell's team, Sigma delta, Flash, Потенциал и другие), команда Dead Trigger, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)

Участникам предстояло принять участие в решении задачи размещения и оптимизации работы резервов активной мощности энергоблоков электростанций ЕЭС России и применить для решения этой задачи современные цифровые технологии Индустрии 4.0.

По итогам отборочного этапа чемпионата победили следующие команд:

1 поток 10 марта 2022 года первое место заняла команда Green Generation, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

2 место команда -2+2, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

2 место команда -Flash, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

2 поток 11 марта 2022 года первое место заняла команда - ЗА|POZITIV, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

2 место команда -МОЛНИЯ, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

2 место команда -ПИЛА, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

10 марта 2022 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (Санкт-Петербург), в котором в качестве эксперта принял участие Сергей Михайлович Дудкин.

Решения кейса «Индустрия 4.0: новые технологии для электросетевой компании» предложили 7 команд СПбПУ Петра Великого и 1 команда Псковского государственного университета.

15 марта 2022 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе ФГБОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург), в котором в качестве эксперта приняла участие Ирина Васильевна Давиденко.

16 марта 2022 года на базе Казанского государственного энергетического университета прошел отборочный этап X Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», в котором Марсель Шарифьянович Гарифуллин участвовал в качестве наставника команды «ЭСиС-21». Команда заняла второе место и, соответственно, прошла в полуфинал.

25 марта 2022 года прошел отборочный этап Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» на базе Филиал МЭИ в г. Волжском, в котором в качестве эксперта принял участие Владимир Устинов. Решения кейса «Индустрия 4.0: новые технологии для электросетевой компании» предложили 13 команд.

Команды, занявшие 1 и 2 места, примут участие в полуфинале чемпионата «CASE-IN» среди команд по федеральным округам, который состоится в апреле 2022 г.

Финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» планируется провести в мае в Москве. В нем встретятся команды-лидеры вузов России и стран СНГ по каждому направлению. Победители получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру вузов — партнеров чемпионата, а также смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли.