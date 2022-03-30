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"Россети ФСК ЕЭС" смонтирует более пяти тысяч стеклянных изоляторов в Красноярском крае

Россети ФСК ЕЭС смонтирует более пяти тысяч стеклянных изоляторов в Красноярском крае

30 марта 2022, 09:35
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Энергетики сибирского филиала «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступили к замене изоляторов на линиях электропередачи 220-500 кВ в Красноярском крае. Во время ремонтной кампании 2022 года планируется обновить изоляцию на 46 ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение региона с населением 2,8 млн человек.

Изоляторы являются неотъемлемой частью воздушных ЛЭП. Они предназначены для изоляции провод и крепления их к опорам. Со временем из-за воздействия дождей, снега и атмосферных загрязнений изоляторы теряют свою прочность, что может привести к нарушениям в работе ЛЭП. Во избежание нештатных ситуаций выработавшие свой ресурс изоляторы меняются на прочные и высоконадежные аналоги, изготовленные из закаленного стекла.

В настоящее время в краевом центре уже выполнены работы на линии электропередачи, связывающей ключевые центры питания 220 кВ – подстанции «Левобережная», «ЦРП» и «Зеленая». От надежной работы этой ЛЭП зависит электроснабжение практически всего левобережья Красноярска, в том числе крупных медицинских учреждений и промышленных предприятий, таких как Краевая клиническая больница, Краевой онкологический диспансер, Красноярский алюминиевый завод и др.

Больше всего новых изоляторов (757 шт.) установят на энерготранзите 500 кВ «Красноярская ГЭС – Назаровская ГРЭС», осуществляющем выдачу мощности генерации в энергосистему края. Также значительный объем работ запланирован на магистрали 500 кВ «Камала-1 – Красноярская» (755 шт.), обеспечивающей перетоки электроэнергии между восточными и центральными районами края, и на транзите 220 кВ «Заводская – Узловая» (710 шт.), играющем ключевую роль в электроснабжении правобережья Красноярска, городов Сосновоборска и Железногорска.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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