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"Россети ФСК ЕЭС" заменила фундаменты опоры системообразующей линии электропередачи в Амурской области

Россети ФСК ЕЭС заменила фундаменты опоры системообразующей линии электропередачи в Амурской области

30 марта 2022, 11:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Работы по замене фундаментов проведены на линии электропередачи 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская», обеспечивающей выдачу мощности Бурейской ГЭС. Это позволило сохранить высокую надежность схемы снабжения потребителей Амурской области, в числе которых золотодобывающие и горнорудные предприятия, тяговые подстанции Транссибирской железнодорожной магистрали.

Трасса линии электропередачи проходит по заболоченной местности, поэтому работы велись при отрицательных температурах, когда произошло промерзание грунта. Это позволило доставить к месту работ специальную технику: бульдозер, кран, экскаватор с гидромолотом, вездеход.

В 2022 году на линии также установят новый грозозащитный трос, отремонтируют провод, расчистят трассу от древесно-кустарной и сухой растительности и установят птицезащитные устройства.

Протяженность ЛЭП 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская» составляет 278 км. Она осуществляет выдачу мощности Бурейской ГЭС в центральный энергорайон Амурской области, а также участвует в передаче электроэнергии в КНР. 

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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