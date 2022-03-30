Работы по замене фундаментов проведены на линии электропередачи 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская», обеспечивающей выдачу мощности Бурейской ГЭС. Это позволило сохранить высокую надежность схемы снабжения потребителей Амурской области, в числе которых золотодобывающие и горнорудные предприятия, тяговые подстанции Транссибирской железнодорожной магистрали.

Трасса линии электропередачи проходит по заболоченной местности, поэтому работы велись при отрицательных температурах, когда произошло промерзание грунта. Это позволило доставить к месту работ специальную технику: бульдозер, кран, экскаватор с гидромолотом, вездеход.

В 2022 году на линии также установят новый грозозащитный трос, отремонтируют провод, расчистят трассу от древесно-кустарной и сухой растительности и установят птицезащитные устройства.

Протяженность ЛЭП 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская» составляет 278 км. Она осуществляет выдачу мощности Бурейской ГЭС в центральный энергорайон Амурской области, а также участвует в передаче электроэнергии в КНР.