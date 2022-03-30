«Россети Ленэнерго» провели серию встреч с представителями пяти научно-исследовательских предприятий оборонно-промышленного комплекса России для расширения деятельности по внедрению в электросетевой комплекс отечественных инновационных разработок.

В частности, энергетики рассмотрели системы мониторинга состояния вторичного оборудования, автоматизированные системы сбора и обработки информации, технологии для применения искусственных нейронных сетей, накопители электроэнергии, межсетевые экраны с обнаружением вторжения в сеть и другие разработки отечественных предприятий.

«Программа инновационного развития «Россети Ленэнерго» реализуется с учетом высокого потенциала отечественных партнеров-производителей и всестороннего сотрудничества с учреждениями науки и промышленности. Уже сейчас строительство новых объектов энергетики ведется с применением российского оборудования, в том числе в области программного обеспечения. Мы намерены расширять эти направления сотрудничества и заинтересованы в поиске новых совместных решений», - отметил заместитель главного инженера ПАО «Россети Ленэнерго» по технологическому развитию и инновации Александр Иванов.

По итогам проведенных встреч специалисты электросетевой компании отметили, что сегодня российские производители предлагают широкий перечень инновационного оборудования, не уступающего иностранным аналогам и в большинстве случаев превосходящего их по функционалу и качественным характеристикам. Для применения таких разработок участники встреч наметили дальнейшие шаги взаимодействия и адаптации продукции ОПК для энергетики.

Напомним, в прошлом году «Россети Ленэнерго» в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя-2021» заключили два соглашения о сотрудничестве с целью развития отечественной производственной базы электротехнического оборудования – с АО «Профотек» и АО «Электроаппарат». Всего в 2021 году доля отечественных материалов в поставке основного электротехнического оборудования «Россети Ленэнерго» составила более 94%.