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АО "Мособлэнерго" отремонтировало оборудование подстанции поселка Решетниково

АО Мособлэнерго отремонтировало оборудование подстанции поселка Решетниково

31 марта 2022, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» выполнило капитальный ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции ТП-504 в поселке Решетниково Клинского района. Работы выполнялись по программе повышения надежности электроснабжения потребителей, реализующейся под контролем Министерства энергетики Московской области. Также в рамках программы в Клину было заменено 2 км проводов линий электропередачи. Проведение работ улучшило качество электроснабжения более 2,5 тысяч абонентов, в том числе и социально значимых объектов.

В текущем году в Клинском городском округе также запланировано строительство новой трансформаторной подстанции. Работы будут проводиться на ул. Дзержинской.

Реализация ежегодной программы повышения надежности электроснабжения силами АО «Мособлэнерго» выполняются на проблемных территориях в 21 округе Подмосковья. Среди них Раменский, Домодедовский, Ступинский, Пушкинский, Щелковский, Чеховский, Егорьевский, Красногорский, Истринский, Орехово-Зуевский, Люберецкий, Ленинский, Одинцовский, Солнечногорский, Клинский, Электрогорский, Зарайский, Каширский, Воскресенский, Дубненский и Мытищинский.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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