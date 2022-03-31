ГК 1520 реконструирует станцию Крюково будущего МЦД-3

Премьера спецвыпуска RusCable Review: Сарансккабель-Оптика
31 марта 2022, 11:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
Источник: ГК 1520
ОСК 1520 (входит в Группу компаний 1520) завершает строительство пассажирской платформы на станции Крюково. Работы – часть проекта реконструкции конечного пункта будущего МЦД-3 (Крюково-Раменское).
На сегодняшний день готовность новой платформы превышает 80%, идет монтаж металлоконструкций и ливневой канализации. Параллельно специалисты ОСК 1520 возводят пассажирский терминал с эскалаторами и лифтами, удлиняют и реконструируют подземный пешеходный тоннель, строят пост электрической централизации. Также на объекте завершается переустройство контактной сети: монтаж контактной подвески, установка опор и фундаментов.
Помимо этого, в рамках проекта на ст. Крюково построят парк оборота и экипировки электропоездов. Здесь будут обслуживать и готовить к рейсам дополнительные составы, которые пойдут по МЦД-3. Завершить работы планируется в 2023 году.
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