Филиал Системного оператора – Хакасское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Хакасия) приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в контролируемом сечении (совокупность ЛЭП) «Выдача мощности Абаканской ТЭЦ» с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ).

По ЛЭП 110 кВ, входящим в состав контролируемого сечения «Выдача мощности Абаканской ТЭЦ», осуществляется электроснабжение потребителей столицы Республики Хакасия г. Абакана, а также г. Черногорска и других прилегающих к ним населенных пунктов.

Использование СМЗУ для определения МДП при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы Республики Хакасия позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении на величину до 13 % (на 45 МВт) без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором программно-технический комплекс для расчета максимально допустимых перетоков в электрической сети в режиме реального времени. Система позволяет учитывать текущую схемно-режимную ситуацию в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузки экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности и значительно снизить риски ввода ограничений потребителей. В ряде случаев эта цифровая система может стать альтернативой строительству новых ЛЭП.

В настоящее время в ОЭС Сибири СМЗУ внедрена на 58 контролируемых сечениях (на 26 контролируемых сечениях ОДУ Сибири и 32 контролируемых сечениях РДУ операционной зоны ОДУ Сибири). С учетом реализованного проекта в операционной зоне Хакасского РДУ СМЗУ введено для двух контролируемых сечений.