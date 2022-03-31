 
Цифровая революция

Использование отечественной цифровой СМЗУ позволит увеличить пропускную способность сети при выдаче мощности Абаканской ТЭЦ на величину до 45 МВт

Филиал Системного оператора – Хакасское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Хакасия) приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в контролируемом сечении (совокупность ЛЭП) «Выдача мощности Абаканской ТЭЦ» с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ).

По ЛЭП 110 кВ, входящим в состав контролируемого сечения «Выдача мощности Абаканской ТЭЦ», осуществляется электроснабжение потребителей столицы Республики Хакасия г. Абакана, а также г. Черногорска и других прилегающих к ним населенных пунктов.

Использование СМЗУ для определения МДП при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы Республики Хакасия позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении на величину до 13 % (на 45 МВт) без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором программно-технический комплекс для расчета максимально допустимых перетоков в электрической сети в режиме реального времени. Система позволяет учитывать текущую схемно-режимную ситуацию в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузки экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности и значительно снизить риски ввода ограничений потребителей. В ряде случаев эта цифровая система может стать альтернативой строительству новых ЛЭП.

В настоящее время в ОЭС Сибири СМЗУ внедрена на 58 контролируемых сечениях (на 26 контролируемых сечениях ОДУ Сибири и 32 контролируемых сечениях РДУ операционной зоны ОДУ Сибири). С учетом реализованного проекта в операционной зоне Хакасского РДУ СМЗУ введено для двух контролируемых сечений.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Организован технический комитет по информационному моделированию в строительстве 31.03.2022
Организован технический комитет по информационному моделированию в строительстве
Под напряжение поставлена вторая цифровая подстанция Казани - ПС 110 кВ Азино 31.03.2022
Под напряжение поставлена вторая цифровая подстанция Казани - ПС 110 кВ Азино
В ОЭС Сибири продолжается реализация цифрового проекта дистанционного управления режимом работы солн... 31.03.2022
В ОЭС Сибири продолжается реализация цифрового проекта дистанционного управления режимом работы солн...
Предприятие Росатома анонсировало вывод на рынок нового цифрового продукта 30.03.2022
Предприятие Росатома анонсировало вывод на рынок нового цифрового продукта

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно