Kramer CA-USB3/AAE: новый высокоскоростной удлинитель кабеля

Компания Kramer выпустила новый активный высокоскоростной удлинитель кабеля CA-USB3/AAE.

Обычно длина линии передачи стандартных USB-кабелей не превышает 1.5 – 2 метра, с помощью нового удлинителя ее можно увеличить до 15.2 метров, подключив USB-камеру, принтер, мышь и другие пользовательские устройства.

Удлинительный кабель не требует внешнего источника питания. Модель CA-USB3/AAE передает сигнал USB 3.0 со скоростью до 5 Гбит/с и поддерживает технологию Plug&Play, не требуя установки дополнительных драйверов.

Стоит отметить, что новая модель активного удлинительного кабеля CA-USB3/AAE предназначена для передачи данных и не предназначена для зарядки устройств.