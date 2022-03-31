Минстрой будет мониторить цены на трубы и силовые кабели

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31 марта 2022, 16:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство
Источник: ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ
Минстрой России включил в перечень стройматериалов для еженедельного мониторинга цен стальные и полиэтиленовые трубы, силовые кабели и блоки из ячеистого бетона, сообщила пресс-служба министерства.
"Благодаря поступившей информации были зафиксированы случаи значительного роста стоимости некоторых разновидностей кабелей, блоков и труб в пределах 30–70 процентов по отношению к прошлому году. Минстроем и ФАС России уже установлена необоснованность и спекулятивный характер такого завышения цен", — заявил замглавы Минстроя России Сергей Музыченко.
Речь идет об электросварных стальных, полиэтиленовых напорных трубах, силовых кабелях с алюминиевыми жилами и блоках из ячеистого бетона.
По словам Музыченко, причиной внимания министерства к этим позициям стали обращения пользователей ФГИС ЦС.
Фото: Официальный сайт Минстроя РФ
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