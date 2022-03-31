Минстрой будет мониторить цены на трубы и силовые кабели

Минстрой России включил в перечень стройматериалов для еженедельного мониторинга цен стальные и полиэтиленовые трубы, силовые кабели и блоки из ячеистого бетона, сообщила пресс-служба министерства.

"Благодаря поступившей информации были зафиксированы случаи значительного роста стоимости некоторых разновидностей кабелей, блоков и труб в пределах 30–70 процентов по отношению к прошлому году. Минстроем и ФАС России уже установлена необоснованность и спекулятивный характер такого завышения цен", — заявил замглавы Минстроя России Сергей Музыченко.

Речь идет об электросварных стальных, полиэтиленовых напорных трубах, силовых кабелях с алюминиевыми жилами и блоках из ячеистого бетона.

По словам Музыченко, причиной внимания министерства к этим позициям стали обращения пользователей ФГИС ЦС.

Фото: Официальный сайт Минстроя РФ