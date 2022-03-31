 
Законотворчество (постановления)

Минстрой будет мониторить цены на трубы и силовые кабели

Минстрой будет мониторить цены на трубы и силовые кабели

31 марта 2022, 16:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство 
Источник: ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
291

Минстрой России включил в перечень стройматериалов для еженедельного мониторинга цен стальные и полиэтиленовые трубы, силовые кабели и блоки из ячеистого бетона, сообщила пресс-служба министерства.

"Благодаря поступившей информации были зафиксированы случаи значительного роста стоимости некоторых разновидностей кабелей, блоков и труб в пределах 30–70 процентов по отношению к прошлому году. Минстроем и ФАС России уже установлена необоснованность и спекулятивный характер такого завышения цен", — заявил замглавы Минстроя России Сергей Музыченко.

Речь идет об электросварных стальных, полиэтиленовых напорных трубах, силовых кабелях с алюминиевыми жилами и блоках из ячеистого бетона.

По словам Музыченко, причиной внимания министерства к этим позициям стали обращения пользователей ФГИС ЦС.

Фото: Официальный сайт Минстроя РФ

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами 31.03.2022
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
Минпромторг объявляет отбор управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков дл... 31.03.2022
Минпромторг объявляет отбор управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков дл...
Правительство продолжает работу над новыми мерами поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного... 31.03.2022
Правительство продолжает работу над новыми мерами поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного...
Второй промышленный кластер Рязанской области включен в федеральный реестр 31.03.2022
Второй промышленный кластер Рязанской области включен в федеральный реестр
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно