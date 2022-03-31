 
Контракты

Объявлен аукцион на строительство центра культуры и искусств в Верхней Туре

Объявлен аукцион на строительство центра культуры и искусств в Верхней Туре

31 марта 2022, 11:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
208

К концу лета 2023 года в Верхней Туре Свердловской области построят центр культуры и искусств, сообщает RosTender.info. Здание возведут на участке площадью 751 500 кв. м. недалеко от улицы Грушина. Проектом предусмотрен зрительный зал на 350 человек с возможностью проведения мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подрядчика для строительства здания выберут по итогам электронного аукциона. Служба единого заказчика принимает заявки на участие до 7 апреля, начальная цена контракта – 253 млн рублей. Ожидается, что центр будет готов к концу лета 2023 года. В рамках федерального проекта «Культурная среда» на Урале пройдут капитальные ремонты и строительство новых домов культуры. Новые культурно-досуговые центры построят в Каменске-Уральском и в селе Ключ Ачитского городского округа.

В этом году также запланирована государственная поддержка культурно-досуговых учреждений Свердловской области. Гранты получат 9 лучших самодеятельных коллективов, 9 лучших сельских домов культуры и 11 лучших работников сельских домов культуры.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Ростендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В Михайловском районе отремонтируют семь километров дороги 31.03.2022
В Михайловском районе отремонтируют семь километров дороги
Определен подрядчик по строительству ледовой арены в Орехово-Зуево за 665 млн рублей 30.03.2022
Определен подрядчик по строительству ледовой арены в Орехово-Зуево за 665 млн рублей
На ремонт 26-ти километров автодороги А-393 выделили 1,1 млрд 30.03.2022
На ремонт 26-ти километров автодороги А-393 выделили 1,1 млрд
В селе недалеко от Челябинска построят физкультурный комплекс с бассейном 30.03.2022
В селе недалеко от Челябинска построят физкультурный комплекс с бассейном
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно