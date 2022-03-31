К концу лета 2023 года в Верхней Туре Свердловской области построят центр культуры и искусств, сообщает RosTender.info. Здание возведут на участке площадью 751 500 кв. м. недалеко от улицы Грушина. Проектом предусмотрен зрительный зал на 350 человек с возможностью проведения мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подрядчика для строительства здания выберут по итогам электронного аукциона. Служба единого заказчика принимает заявки на участие до 7 апреля, начальная цена контракта – 253 млн рублей. Ожидается, что центр будет готов к концу лета 2023 года. В рамках федерального проекта «Культурная среда» на Урале пройдут капитальные ремонты и строительство новых домов культуры. Новые культурно-досуговые центры построят в Каменске-Уральском и в селе Ключ Ачитского городского округа.

В этом году также запланирована государственная поддержка культурно-досуговых учреждений Свердловской области. Гранты получат 9 лучших самодеятельных коллективов, 9 лучших сельских домов культуры и 11 лучших работников сельских домов культуры.

