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Опыт БГК по эксплуатации ГЭС и ВЭС будет востребован при проектировании и строительстве новых объектов зелёной энергетики в Башкирии.

Опыт БГК по эксплуатации ГЭС и ВЭС будет востребован при проектировании и строительстве новых объектов зелёной энергетики в Башкирии.

31 марта 2022, 11:24
Рубрика: Модернизация
Метки: БГК, БАШКОРТОСТАН, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ООО "БГК"

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В Башкортостане планируют развивать новые проекты в сфере возобновляемых источников электроэнергии. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

Всего в состав энергосистемы Башкортостана входят 36 электростанций суммарной установленной мощностью 5,5 ГВт. Доля объектов альтернативной энергетики в установленной мощности энергосистемы составляет более пяти процентов.

Большая часть мощностей зелёной энергетики входят в структуру Башкирской генерирующей компании (ООО «БГК»). Это Павловская ГЭС с установленной мощностью 166,4 МВт, Юмагузинская ГЭС – 45 МВт, ветроэлектростанция (ВЭС) «Тюпкильды» – 1,65 МВт, 2 малых ГЭС и 3 микроГЭС с общей установленной мощностью 0,745 МВт.

Основные усилия в развитии сегмента возобновляемых источников электроэнергии Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан предлагает направить в сферу гидроэнергетики. Потенциальные энергетические ресурсы рек региона оцениваются в 7-11 млрд кВт*ч, а валовой гидропотенциал республики – более 2 ГВт. С этой точки зрения Башкортостан является перспективной территорией для сооружения малых ГЭС. Также совместно с Минэнерго России прорабатывается возможность строительства Нижне-Суянского гидроузла в Караидельском районе. Начало работ положительно скажется на загрузке предприятий машиностроительного комплекса, которые имеют широкие компетенции в гидроэнергетике.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поручил Правительству республики создать проектный офис по развитию гидроэнергетики и планомерно работать в этом важнейшем направлении. При разработке и реализации новых проектов безусловно будет востребован уникальный опыт Башкирской генерирующей компании по эксплуатации объектов бестопливной энергетики.

Фото: ООО «БГК»

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Источник: ООО "БГК"

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