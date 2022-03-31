Павел Сорокин провёл встречу сопредседателей МПК России и Конго

У России и Республики Конго есть хороший потенциал для развития сотрудничества в сфере ТЭК, сообщил Павел Сорокин на встрече по видеосвязи с Министром по международному сотрудничеству и развитию государственно-частного партнерства Республики Конго Дени Кристелем Сассу-Нгессо.

Флагманским проектом сотрудничества двух стран остаётся строительство нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуку-Трешо, проект будет реализован при активном участии российских компаний, отметил Павел Сорокин.

В качестве сопредседателей Межправительственной Российско-Конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле Павел Сорокин и Дени Кристел Сассу-Нгессо обсудили перспективы развития двусторонних отношений стран в сфере энергетики, сельского хозяйства, экспорта продукции машиностроения, в том числе железнодорожного транспорта, систем управления, а также в других секторах.

«Перспективным для нас представляется сотрудничество в сфере энергетики в части мирного атома», - добавил Павел Сорокин.

Кроме того, стороны обсудили возможные сроки и место проведения заседания межправкомиссии в 2022 году.