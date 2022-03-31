Президент России Владимир Путин сообщил в четверг, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.

"Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами", - сказал он, открывая совещание по ситуации в авиационной отрасли.

Путин уточнил, как будет работать новая система оплаты энергоресурсов. "Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках, именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - проинформировал он.

При этом президент РФ подчеркнул, что за нарушение ритмичности оплаты последуют санкции. "Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями", - указал он.

"Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", - подчеркнул Путин.

Риски при торговле газом за доллары и евро

Путин также заявил, что для России неприемлемы те риски, которые возникают при торговле газом за доллары и евро.

"Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы, а если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа на российские рубли - это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла.

"На самом деле что происходит, что уже произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае - газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно, - возмутился президент. - Так, естественно, продолжаться не может". Путин также обратил внимание на тот факт, что в случае дальнейших поставок газа и их оплаты по традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. По его мнению, такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более что некоторые политики на Западе об этом говорят публично. "Более того, именно в подобном ключе высказываются главы правительств стран Евросоюза", - сказал он.

Фото: © Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС