Сегодня российские производители кабелей и проводников вынуждены закупать медь даже на внутреннем рынке по цене, установленной на London Metal Exchange (LME).

На LME торгуют разными металлами — оловом, свинцом, мелью, цинком, алюминием. На бирже можно купить фьючерсные и форвардные контракты, а также опционы на базовые металлы. Общий годовой объем торгов достигает 14 трлн долларов.

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