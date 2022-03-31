Премьера спецвыпуска RusCable Review: Сарансккабель-Оптика
31 марта 2022, 17:47
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, МЕДЬ, АНАЛИТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность Металлургия
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Сегодня российские производители кабелей и проводников вынуждены закупать медь даже на внутреннем рынке по цене, установленной на London Metal Exchange (LME).
На LME торгуют разными металлами — оловом, свинцом, мелью, цинком, алюминием. На бирже можно купить фьючерсные и форвардные контракты, а также опционы на базовые металлы. Общий годовой объем торгов достигает 14 трлн долларов.
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