Туркомплекс, ТРЦ и цех по переработке рыбы откроют на Ямале

Четыре новых инвестиционных проекта на общую сумму инвестиций 273 млн рублей, среди которых туркомплекс, два ТРЦ и цех по переработке рыбы, будут запущены в Ямало-Ненецком автономном округа (ЯНАО) с помощью окружного центра "Мой бизнес". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Проекты помогут создать на Ямале 42 новых рабочих места. Среди инвестпроектов - туристический комплекс "Лазурный берег" на базе искусственного водоема в Губкинском, торгово-развлекательные центры в Тарко-Сале и Ноябрьске. В Надымском районе заработает цех по переработке рыбы. После запуска проектов жители и гости округа смогут разнообразить свой досуг рыбалкой и прогулками по территории рыболовного хозяйства и получат новые возможности для шопинга и развлечений", - говорится в сообщении с уточнением, что инвестиции составят более 270 млн рублей.

Один из инвестпроектов предусматривает возведение цеха на основе металлокаркаса с заполнением сэндвич-панелями по производству копченой вяленой рыбной продукции высшего качества. В перспективе планируется изготовление полуфабрикатов из рыбной продукции.

Во время реализации проектов менеджеры окружного центра "Мой бизнес" будут комплексно сопровождать их развитие на каждом этапе, в частности помогать с подбором и оформлением земельных участков, участвовать в процессах получения разрешений на строительство инвестиционных объектов, содействовать в переговорах с территориальными органами власти, партнерами и другими организациями.

Сейчас на сопровождении окружного центра "Мой бизнес" 35 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 4,2 млрд рублей, на их базе планируется создать более 600 новых рабочих мест.