В Михайловском районе отремонтируют семь километров дороги

В Михайловском муниципальном районе Приморского края отремонтируют семь километров автомобильной дороги от Михайловки до села Турий Рог, сообщает RosTender.info. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края выберет подрядчика по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие завершается 8 апреля. Начальная цена контракта составляет 216 млн рублей.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит отремонтировать дорогу с 7 по 14 км. На участке устроят выравнивающий слой для исправления профиля, асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, а также восстановят искусственные сооружения. Работы начнутся после заключения муниципального контракта и завершатся к концу октября этого года. Ремонт пройдет в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 годы».

