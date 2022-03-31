 
Контракты

В Михайловском районе отремонтируют семь километров дороги

В Михайловском районе отремонтируют семь километров дороги

31 марта 2022, 14:14
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Михайловском муниципальном районе Приморского края отремонтируют семь километров автомобильной дороги от Михайловки до села Турий Рог, сообщает RosTender.info. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края выберет подрядчика по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие завершается 8 апреля. Начальная цена контракта составляет 216 млн рублей.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит отремонтировать дорогу с 7 по 14 км. На участке устроят выравнивающий слой для исправления профиля, асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, а также восстановят искусственные сооружения. Работы начнутся после заключения муниципального контракта и завершатся к концу октября этого года. Ремонт пройдет в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 годы».
 

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Источник: Ростендер

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