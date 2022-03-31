В порту Мурманска реконструируют очистные сооружения

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию объектов грузовых районов №1 и №2 на территории АО «Мурманский морской торговый порт». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Мурманский морской торговый порт находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря. Предприятие входит в число крупнейших портов Северо-Запада и является самой большой стивидорной компанией арктического бассейна России.

Согласно проекту, который рассмотрела Главгосэкспертиза России, планируется реконструкция объектов инфраструктуры грузового района № 1, реконструкция локальных очистных сооружений грузового района № 2 с увеличением их производительности, а также строительство системы передачи ливневых сточных вод с территории грузового района № 1 на локальные очистные сооружения грузового района № 2.

Строительство зданий и сооружений пройдет поэтапно. На первом этапе обновят локальные очистные сооружения дождевого стока, на втором – канализационные насосные станции, на третьем – открытые складские площадки и иные производственные и вспомогательные сооружения.

Проектируемые объекты находятся на территории Мурманского морского торгового порта, на восточном берегу Южного колена Кольского залива.

Генеральный проектировщик – АО «Ленморниипроект».

Фото: АО «Мурманский морской торговый порт»