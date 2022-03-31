Республика Саха привлечет инфраструктурные облигации на сумму 2,7 млрд рублей на строительство школы и поликлиники на территории строящего в Якутске микрорайона "Звездный". Об этом сообщил в четверг журналистам министр строительства Якутии Павел Кылатчанов.

"Буквально на этой неделе принято решение комиссией при Минстрое Российской Федерации по предоставлению облигационных займов на сумму 2,7 млрд рублей для строительства школы на 990 учащихся и поликлиники на 600 посещений в смену", - сказал Кылатчанов.

В новом квартале построят современный жилой комплекс, состоящий из 30 жилых домов разной этажности с общей площадью 264 тыс. кв. м. По проекту, в нем будут проживать около 11 тыс. человек. Проект является самой крупной строительной площадкой в Якутии, территория квартала составляет 68,5 га. Планируется строительство двух детских садов, которые смогут принять до 630 воспитанников, двух школ на 1 980 учащихся, поликлиники на 600 посещений, крытого катка с многофункциональным спортивным залом. Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности на территории квартала построят пожарную часть.

"В настоящее время уже ведется строительство семи многоквартирных домов с плановым сроком ввода до конца текущего года. Республика Саха активно участвует во всех федеральных программах, предусматривающих поддержку жилищного строительства. У нас на данный квартал по инфраструктурному бюджетному кредиту привлечена сумма в более 2,1 млрд рублей на решение вопросов по инфраструктуре, строительству котельной, подключению к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Планируется строительство детского сада за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита", - рассказал министр.

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм можно использовать в проектах государственно-частного партнерства и концессиях. Деньги от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов России и строительным компаниям выдаются под гарантию региона.

Строительство с опережением

"На сегодняшний мы строим первым этапом семь домов многоквартирных общей площадью 26,5 тыс. кв. м. Главой республики <...> перед нами поставлена задача, что эти дома должны сдаваться именно в срок, никакого отставания не должно быть. Срок - конец этого года. <…> В данный момент работы идут, согласно графику, также мы стараемся нагнать темпы, чтобы идти на опережение графика", - сообщил журналистам генеральный директор АО СЗ "Республиканское ипотечное агентство" Владимир Трегубов.

Кроме строительства семи домов на территории микрорайона, планируется начать строительство еще 15 многоквартирных домов. "Мы планируем строительство следующего этапа, это будет 15 многоквартирных домов общей площадью свыше 130 тыс. кв. м. Мы должны начать, соответственно, в этом году <…>. Жилые дома будут сдаваться поэтапно в течение 2023-2024 годах", - добавил Трегубов.