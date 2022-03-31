 
Инновации (разработки)

"Атомэнергомаш" завершил испытания насоса для перекачки сжиженного газа на первом в Европе стенде для тестирования оборудования для СПГ-проектов

Атомэнергомаш завершил испытания насоса для перекачки сжиженного газа на первом в Европе стенде для тестирования оборудования для СПГ-проектов

31 марта 2022, 12:00
Рубрика: Инновации
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, РОСАТОМ, СПГ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 4 мин
226

«Атомэнергомаш» (АЭМ, машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил первые испытания на стенде для тестирования средне- и крупнотоннажного оборудования для СПГ-проектов, построенном на площадке НИИЭФА им. Д.В. Ефремова в Санкт-Петербурге. Первой протестированной на стенде единицей оборудования стал крупнотоннажный криогенный СПГ-насос ЭНК 2000/241, который был разработан и изготовлен входящим в «Атомэнергомаш» АО «ОКБМ Африкантов». Насос предназначается для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза.

«ЭНК 2000/241 с номинальной подачей 2000 м3/ч на сегодня является самым производительным российским СПГ-насосом. Его испытания длились 3 месяца – гораздо дольше, чем тестируется аналогичное зарубежное оборудование, - отрабатывались все возможные и невозможные режимы. Успех испытаний подтверждает надежность и работоспособность созданного в России оборудования, а также компетенции машиностроительного дивизиона Росатома по созданию новых высокотехнологичных продуктов для газовой отрасли», - отметил директор по газонефтехимии АО «Атомэнергомаш» Олег Шумаков.

Испытательный стенд был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года в рамках исполнения поручения Президента РФ по замещению критически важного оборудования для обеспечения технологического суверенитета России. Объект представляет собой крупный лабораторный комплекс, позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры. Он является первой в Европе испытательной площадкой для оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ. Конструкция стенда была разработана отечественными специалистами, а все оборудование для него поставили российские предприятия.

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов отметил:

«Создание столь уникальной по масштабу и наполнению тестовой площадки – это результат отличной командной работы Росатома, Минпромторга, российских регулирующих органов, которые оказывали нам поддержку и помощь во время строительства в самый разгар пандемии. «Атомэнергомаш» сегодня завершает первые испытания СПГ-насоса на новом стенде, но это далеко не первый насос, разработанный и произведенный машиностроительным дивизионом Росатома – у нас их уже шесть типоразмеров, мы изготавливаем и другое ключевое оборудование для производства СПГ. Сейчас также занялись оборудованием для транспортировки сжиженного природного газа. Таким образом, «Атомэнергомаш» способен закрыть потребности в критически важных системах для разных задач, чтобы обеспечить технологическую независимость российских СПГ-проектов».

Производство оборудования для СПГ-проектов является сегодня одним из ключевых направлений развития неатомных бизнесов машиностроительного дивизиона Росатома. В частности, «Атомэнергомаш» – единственный в России производитель насосов для СПГ-проектов.

В 2020 году был запущен в промышленную эксплуатацию первый в истории российской газовой промышленности крупнотоннажный насос для перекачивания сжиженного природного газа, самостоятельно разработанный и изготовленный отечественным производителем – «ОКБМ Африкантов». Электронасос используется для отгрузки сжиженного природного газа на танкеры-газовозы.

Ранее предприятия «Атомэнергомаша» освоили производство среднетоннажных спиральновитых теплообменников СПГ. В планах - расширение номенклатуры и локализация широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Производство силовых кабелей становится более энергоэффективным при использовании полипропилена 31.03.2022
Производство силовых кабелей становится более энергоэффективным при использовании полипропилена
Компактная система, передающая электроэнергию, данные и медиаконтент 29.03.2022
Компактная система, передающая электроэнергию, данные и медиаконтент
Ученые Росатома разработали новый композиционный материал для стратегических отраслей российской про... 29.03.2022
Ученые Росатома разработали новый композиционный материал для стратегических отраслей российской про...
Ограничители перенапряжений АО 29.03.2022
Ограничители перенапряжений АО "ЭНЕРГИЯ+21" отмечены призовым местом Конкурса инновационных разработ...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно