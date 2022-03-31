Специалисты красноярского филиала «Россети Сибирь» продолжают выполнять программу консолидации электросетевого комплекса в 2022 году.



Самое большое количество бесхозных объектов энергетики примут на обслуживание в Ленинском районе Красноярска – это трансформаторные подстанции и кабельные линии электропередачи. Еще филиалу передадут некоторые сети в Октябрьском и Советском районах города, а также сети в Сухобузимском районе Красноярского края.



Совместно с органами местного самоуправления энергетики выявляют бесхозяйные сети электроснабжения, при этом все затраты по обслуживанию и ремонту брошенных сетей несёт энергокомпания. Большинство принимаемых бесхозяйных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии, что является причиной аварийных отключений. Процесс консолидации направлен на формирование единого электросетевого комплекса, что позволит обеспечить более высокие стандарты энергоснабжения.



В первую очередь, это удобно потребителю – не нужно искать, кому принадлежит небольшой участок сети, из за которого погас свет, и несколько дней ждать помощи. Компания, которая обладает необходимым техническим и финансовым ресурсом, может максимально быстро перебросить мобильные бригады, спецтехнику, дизель-генераторы в обесточенный район. Еще один плюс – на качественно обслуживаемых сетях снижается аварийность.



Работа по выявлению и принятию на обслуживание бесхозных электросетевых объектов в Красноярском крае ведётся постоянно. Например, в прошлом году специалисты сектора консолидации «Красноярскэнерго» выявили и приняли на обслуживание 155 бесхозных объектов. Это больше 47 километров воздушных и кабельных линий, а также трансформаторные подстанции общей мощностью 7,89 мегавольт-ампер (МВа).