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Энергетики Тимашевского филиала "Россети Кубань" проходят обучение по производству работ под напряжением

Энергетики Тимашевского филиала Россети Кубань проходят обучение по производству работ под напряжением

31 марта 2022, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Бригады Каневского и Новоминского сетевых участков Тимашевских электрических сетей на базе корпоративного Энергетического института повышения квалификации «Россети Кубань» проходят обучение по программе технологии производства работ под напряжением в распределительных электрических сетях. По окончании учебы, энергетики смогут проводить работы без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт.

Теоретическая часть обучения включает в себя изучение методов и передовых технологий производства работ, регламентирующих документов, технологических карт, вопросов охраны труда.

Отработка практических навыков проходит на учебной воздушной линии энергополигона с применением защитных и специальных средств для работы под напряжением.

Итогом обучения электромонтеров станет сдача экзаменов и получение удостоверений квалифицированных специалистов, владеющих навыками работ под напряжением.

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Источник: Россети Кубань

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