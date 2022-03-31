Премьера спецвыпуска RusCable Review: Сарансккабель-Оптика
31 марта 2022, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
Бригады Каневского и Новоминского сетевых участков Тимашевских электрических сетей на базе корпоративного Энергетического института повышения квалификации «Россети Кубань» проходят обучение по программе технологии производства работ под напряжением в распределительных электрических сетях. По окончании учебы, энергетики смогут проводить работы без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт.
Теоретическая часть обучения включает в себя изучение методов и передовых технологий производства работ, регламентирующих документов, технологических карт, вопросов охраны труда.
Отработка практических навыков проходит на учебной воздушной линии энергополигона с применением защитных и специальных средств для работы под напряжением.
Итогом обучения электромонтеров станет сдача экзаменов и получение удостоверений квалифицированных специалистов, владеющих навыками работ под напряжением.
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