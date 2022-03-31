Бригады Каневского и Новоминского сетевых участков Тимашевских электрических сетей на базе корпоративного Энергетического института повышения квалификации «Россети Кубань» проходят обучение по программе технологии производства работ под напряжением в распределительных электрических сетях. По окончании учебы, энергетики смогут проводить работы без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт.

Теоретическая часть обучения включает в себя изучение методов и передовых технологий производства работ, регламентирующих документов, технологических карт, вопросов охраны труда.

Отработка практических навыков проходит на учебной воздушной линии энергополигона с применением защитных и специальных средств для работы под напряжением.

Итогом обучения электромонтеров станет сдача экзаменов и получение удостоверений квалифицированных специалистов, владеющих навыками работ под напряжением.