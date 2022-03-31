Министерство транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл 11 апреля подведет итоги аукциона по выбору подрядчика строительства нового терминала в аэропорту Йошкар-Олы, начальная стоимость подряда - 1,456 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 апреля.

Согласно документации, подрядчик должен до 15 ноября 2024 года построить пассажирский терминал аэропорта в соответствии с проектной документацией, утвержденной республиканским Минтрансом в декабре 2021 года.

Новый аэровокзал будет иметь пропускную способность 400 пассажиров в час (пропускная способность имеющегося аэровокзала - 100 пассажиров в час).

Как сообщалось, проектную документацию терминала подготовил проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект". Планируется строительство аэровокзала общей площадью 5,167 тыс. кв.м. На первом этаже разместятся службы организации пассажирских перевозок и авиационной безопасности, здравпункт, помещение обработки багажа вылетающих и прилетевших пассажиров, зал ожидания повышенной комфортности и другие необходимые каждому аэропорту зоны и помещения. Второй этаж предназначен для вентиляционных камер и хладоцентра.

Также в рамках проекта будет оборудована привокзальная площадь с краткосрочной автомобильной парковкой на 117 машин и долгосрочной парковкой на 21 место. К привокзальной площади проложат асфальтированную двух-трехполосную дорогу, запланировано и строительство 345-метровой патрульной дороги. Кроме того будет построен авиаперрон площадью 5080 кв.м, очистные сооружения, трансформаторная подстанция и дизельная электростанция, предусмотрена установка периметрового ограждения протяженностью 231,66 м и резервуаров для противопожарного запаса воды.

Также сообщалось, что на финансирование проекта направлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 643 млн рублей и предусмотренные индивидуальной программой социально-экономического развития республики средства в объеме 832 млн рублей.

Действующее здание аэровокзала построено в 1970 году и уже не соответствует современным требованиям к подобным объектам. ВПП аэропорта Йошкар-Олы также требует реконструкции.

Аэропорт Йошкар-Олы в июле 2019 года возобновил работу после 3,5 лет простоя, регулярные рейсы в Москву начала выполнять авиакомпания "РусЛайн".

Фото: lenair.ru